Belçika'da Yaşayan Girişimcilerin Geliri 2 Milyar Euro
Advert Advert Advert


Belçika'da Yaşayan Girişimcilerin Geliri 2 Milyar Euro


Belçika'da Yaşayan Girişimcilerin Geliri 2 Milyar Euro
Belçika'da Yaşayan Girişimcilerin Geliri 2 Milyar Euro Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-08 Saat: 21:39:51
Anasayfa Eko Gündem Belçika'da Yaşayan Girişimcilerin Geliri 2 Milyar Euro

Belçika'da faaliyet gösteren Türk işletmelerin senelik toplam cirolarının 2.3 milyar euro olduğunu anımsatan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu işletmelerde 25 bin kişiden fazla insanın istihdam edildiğini belirtti.

MÜSİAD'dan yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, MÜSİAD Başkanı Kaan AB Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı için seyahat ettiği Belçika'da, Brüksel Şubesi'ne giderek Brüksel MÜSİAD Şubesi Yönetim Kurulu ve iş adamlarıyla görüştü.

Brüksel'in dünya ve Avrupa siyaseti yönünden ciddi bir öneminin olduğuna dikkat çeken Kaan, ilerleyen süreçte resmi açılışının yapılacağı Brüksel Şubesi sayesinde Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini ve şubenin geliştirilecek ticari diplomasi için büyük sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Yeni Şubeyle Ticari İlişkiler Güçlendirilecek

MÜSİAD'ın yurt dışında faaliyet göstermesindeki en önemli hedefinin Türkiye ile ziyaret edilen ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve yapılacak yeni yatırımlar için iş ortaklıklarının temellerini atmak olduğuna işaret eden Kaan, Belçika’nın nüfusunun 11 milyon 300 bin kişiye yaklaştığını, ülkedeki girişimcilerin sayısınınsa 1 milyon 120 bin kişi olduğunu anlattı. Belçika nüfusunun yüzde 9.9 civarındaki kesimin işletme sahibi girişimci olduğuna dikkat çeken Kaan, Belçika'da işletmesi olan Türk işletmecilerin sayısının 7 bin ile 10 bin kişi civarında olduğunu belirtti. Belçika'da çifte vatandaşlar da dahil edildiğinde toplam 230 bin Türk vatandaş hayatını idame ettirmekte. Bu rakamlara göre hesaplandığında Belçika'da yaşayan vatandaşların yüzde 4 civarındaki kesimi girişimci konumunda. Belçika'da yaşayan Türk işletmecilerinin senelik bazda toplam ciroları 2.3 milyar euro seviyesinde ilerliyor.

MÜSİAD Belçika Şubesinin açılışını 2018 senesinin ilk çeyrek döneminde yapılmasını öngören MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, Belçika Şubesinin açılmasıyla beraberinde Brüksel Temsilciliği şubesinin himayesinde etkinliğe devam edeceğini bildirdi.

MÜSİAD Abdurrahman Kaan İbrahim Uyar Belçika AB Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek