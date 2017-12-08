Belçika'da Yaşayan Girişimcilerin Geliri 2 Milyar Euro

MÜSİAD'dan yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, MÜSİAD Başkanı Kaan AB Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı için seyahat ettiği Belçika'da, Brüksel Şubesi'ne giderek Brüksel MÜSİAD Şubesi Yönetim Kurulu ve iş adamlarıyla görüştü.

Brüksel'in dünya ve Avrupa siyaseti yönünden ciddi bir öneminin olduğuna dikkat çeken Kaan, ilerleyen süreçte resmi açılışının yapılacağı Brüksel Şubesi sayesinde Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini ve şubenin geliştirilecek ticari diplomasi için büyük sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Yeni Şubeyle Ticari İlişkiler Güçlendirilecek

MÜSİAD'ın yurt dışında faaliyet göstermesindeki en önemli hedefinin Türkiye ile ziyaret edilen ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve yapılacak yeni yatırımlar için iş ortaklıklarının temellerini atmak olduğuna işaret eden Kaan, Belçika’nın nüfusunun 11 milyon 300 bin kişiye yaklaştığını, ülkedeki girişimcilerin sayısınınsa 1 milyon 120 bin kişi olduğunu anlattı. Belçika nüfusunun yüzde 9.9 civarındaki kesimin işletme sahibi girişimci olduğuna dikkat çeken Kaan, Belçika'da işletmesi olan Türk işletmecilerin sayısının 7 bin ile 10 bin kişi civarında olduğunu belirtti. Belçika'da çifte vatandaşlar da dahil edildiğinde toplam 230 bin Türk vatandaş hayatını idame ettirmekte. Bu rakamlara göre hesaplandığında Belçika'da yaşayan vatandaşların yüzde 4 civarındaki kesimi girişimci konumunda. Belçika'da yaşayan Türk işletmecilerinin senelik bazda toplam ciroları 2.3 milyar euro seviyesinde ilerliyor.

MÜSİAD Belçika Şubesinin açılışını 2018 senesinin ilk çeyrek döneminde yapılmasını öngören MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, Belçika Şubesinin açılmasıyla beraberinde Brüksel Temsilciliği şubesinin himayesinde etkinliğe devam edeceğini bildirdi.