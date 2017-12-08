Dakar’da Bulunan Havalimanını 25 Sene Türkler İşletecek

Başkent Dakar'da bulunan havalimanının açılışına, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Gine-Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Türk şirket temsilcileri ve iş adamları katılım gerçekleştirdi.

Dakar'da 2008 senesinden günümüze kadar yapımının tamamlanamadığı havalimanı, Türk şirketler Summa ve Limak tarafından 8 ayda tamamladı. Hizmete açılan yeni havalimanı bunun yanı sıra Senegal bağımsızlığını ilan ettikten sonra faaliyete geçen ilk havalimanı oldu. Dakar'ın yeni şehirleşme projesi dahilinde şehire 40 kilometre uzaklıkta kurulan 3 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı, Afrika'yı Avrupa'ya bağlayacak köprü konumunda olacak.

Hac terminali, başkanlık pavilyonu, taksi yolu, kontrol kulesi, yangın binası, 50 bin ton kapasiteli kargo terminali de havalimanı projesinin içinde bulunuyor. Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Summa'nın 2013 senesinde Ekvator Ginesi'nde inşa ettiği kongre merkezini beğenmesiyle, aynı kongre merkezinden Dakar'a da yapılmasını istemiş ve kongre merkezinin inşası için 1 sene süre tanımıştı. Firma, kongre merkezinin inşasını 11 ay içinde bitirince Afrika’nın dikkatini çekmişti.

Ülkede çalışmalarını sürdüren Summa'ya 2016 senesinde Suudi Arabistan kökenli bir firma, 2008 senesinden beri yapımı bitmeyen Blaise Diagne Havalimanı inşaatını yapmalarını istemişti. Bu teklifi Limak ortaklığıyla kabul eden Summa, havalimanı projesini Nisan 2016 senesinde üstlendi ve inşaata Eylül 2016 tarihinde başladı.

25 Sene Türk Bayrağı Dalgalanacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanının açılış töreninden önce Türk basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Senegal ve bu bölgenin ölçeğine göre 42 bin metrekare kapalı alanı bulunan terminalin toplam 10 milyon yolcu kapasitesinde olduğuna dikkat çeken Arslan, bu projenin çok önemli olduğunu, havalimanını 25 sene boyunca Türklerin işleteceğini ve 25 sene boyunca da Türk bayrağının dalgalanacağını belirtti.