Türkiye Avrupa Birliği İçin Bir Zenginlik Oluşturacaktır
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Türkiye Avrupa Birliği İçin Bir Zenginlik Oluşturacaktır


Türkiye Avrupa Birliği İçin Bir Zenginlik Oluşturacaktır
Türkiye Avrupa Birliği İçin Bir Zenginlik Oluşturacaktır Hatice Demir - Tarih: 2017-12-09 Saat: 08:09:40
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Avrupa Birliği İçin Bir Zenginlik Oluşturacaktır

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin AB ile güçlü işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Brüksel'de katıldığı Avrupa Birliği -Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında AB’nin Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Şimşek toplantıda AB ile Türkiye arasında bağların oldukça kuvvetli olduğunun altını çizerken ülkemizin Avrupa Birliği değerlerine yönelik taahhütlerinin devam ettiğini belirtti. iki tarafın da zorlu süreçlerden geçmekte olduğunu ifade eden Şimşek birlik ülkeleri ile olan ilişkilerin gelişmekte olduğunu ve işin kötü ve zor kısmının atlatıldığını belirtti. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerde ciddi bir yükseliş olduğunu belirten özellikle iş dünyasının Türkiye ile Avrupa Birliğinin ilişkisinin gelişmesi ve iyileştirilmesinden kazancının oldukça fazla olacağını dile getirdi.

Daha İyi Bir İletişime İhtiyacımız Var

Türkiye’nin birçok alanda önemli iyileştirmelere gitmesi ve çok büyük oranlarda büyüme ve gelişme kaydetmesine rağmen sahadaki algının hala kötü durumda olduğunun farkında olduklarını ifade eden Şimşek, bunu düzeltmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti. Yurt içi ve yurt dışında son iki yıl içerisinde önemli şoklar yaşanmasına rağmen yüzde 5,6 büyüme kaydedilmiş olduğunu söyleyen Şimşek daha iyi bir iletişim ile hangi yola doğru yönelebileceğimizi daha iyi anlayabiliriz şeklinde konuştu.

Türkiye Avrupa Birliği İçin Bir Zenginlik Oluşturacaktır

İş dünyasının önde gelen isimleri ve temsilciler ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye’ye yatırım konusunda bu kişileri oldukça istekli gördüklerini ifade eden Şimşek bunun kendilerine ümit verdiğini dile getirdi. ülkemizin Avrupa Birliğine tam olarak katılması ile birlikte AB için ülkemizin bir zenginlik oluşturacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı iki taraf arasında bir başarı hikayesi aramaya devam edeceklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı. 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek AB avrupa birliği
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