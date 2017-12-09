Denizli’de Üretiliyor, Nasa’ya Gönderiliyor

Türkiye’nin tekstil alanındaki yatırımları ile dünyaya açılan şehri Denizli’de şimdi de astronotlar için kıyafet hazırlanacak. Bölgede yüksek teknolojiye sahip tekstil ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir firmada gerçekleştirilen 6 yıllık bir çalışmanın ardından yüzde 100 pamuklu kumaşların tıpkı sentetik elyaflarda olduğu gibi geç tutuşma ve radyasyona karşı koruyuculuk özellikleri kazanması sağlandı. Üretilen kumaşlar astronot, pilot ve hatta bebek kıyafetlerinde kullanılması bekleniyor.

Nasa’ya ürün tedariği gerçekleştiren firmalar ile görüştüklerini ifade eden Dal, sentetik ürünlerin yerine kendi doğal kumaşlarının özellikle astronotların iç giyiminde büyük bir kolaylık sağlayacağını düşündüklerini belirtti. Dal bu sene için 400 bin dolarlık bir anlaşma sağladıklarını, 2018 yılı için ciro hedeflerinin ise 4 milyon dolar olduğunu belirtti.

Farklı Ürünler ile Ön Plana Çıkıyoruz

Denizli İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmekte olan Evteks Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dal, 2010 yılından bu yana karides kabuğundan antimikrobiyal tekstil ürünleri ürettiklerini ayrıca geç tutuşur itfaiye ve hapishane kumaşları, kene kovucu özelliğe sahip kumaş, hamile bayanların sivrisineklerden korunmasını sağlayan kumaşlar gibi farklı alanlarda fonksiyonel ürünler ile piyasada yer aldıklarını dile getirdi. Dünyada kullanımı her geçen gün artmakta olan bu tarz ürünlerin sentetik elyaf içermesi nedeni ile doğal olmaktan oldukça uzak olduğunu ifade eden Dal, hem doğal hem de fonksiyonel bir kumaş geliştirebilme hedefi kapsamında 6 yıllık çalışmalarının neticesinde elde ettikleri ürünlerini Pamukkale Üniversitesi laboratuvarlarında da test ettiklerini ifade ederek sonuçların istedikleri gibi çıkmasının ardından patent başvurusunda bulunduklarını söyledi.

İnovasyon Yarışmasında İlk 3’e Kaldık

Ürünün henüz patent sürecinin neticelenmediğini ve bu nedenle ürün hakkında ayrıntılı bilgi veremediklerini söyleyen Dal, TİM tarafından düzenlenmiş olan İnovaLİG yarışmasında bu sene ilk 3’e kaldıklarını söyleyerek önümüzdeki haftalarda sonuçlanacak yarışmada başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.