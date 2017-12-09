Kalkınma Bakanı Elvan Sanayi Üretim Endeksini Değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini değerlendirerek durumun ülkemiz açısından iyiye işaret olduğunu vurguladı. Ülkemizin sanayisinin çarklarında güçlü bir biçimde dönmenin devam ettiğini ifade eden Elvan sanayideki üretimin ise ekim ayında yıllık bazda yüzde 7,3 seviyesinde artış gösterdiğine dikkat çekti. Bu artış rakamlarının piyasanın beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Elvan ülkemizin reel sektördeki canlılığının güçlü bir biçimde devam ettiğinin bu rakamlar ile ortaya çıktığını belirtti.

Bir Önceki Yıla Kıyasla Önemli Gelişmeler Söz Konusu

Konu ile ilgili bilgi veren Bakan Elvan açıklamasında üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüzde 10’luk artışın ardından sanayi üretiminin dördüncü çeyreğe de sağlam bir şekilde giriş yaptığını belirtti. Elvan 2017 yılının ocak – ekim ayları döneminde sanayi üretiminin yüzde 5,8 oranında artış sağladığını ifade ederken 2016 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 1,8 seviyesinde kaldığı düşünülürse elde edilen başarının boyutlarının daha iyi anlaşılabileceğinin altını çizdi.

Yıllık Büyümenin Yüzde 6’yı Aşması Sürpriz Olmayacak

Bakan Elvan sektörlerin elde ettiği imalat rakamlarına değinerek ülkemizin bu rakamlar ile yıl sonunda büyümesinin yüzde 6’yı aşacağını dile getirdi. iç ve dıştan gelen tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen ülke ekonomisinin kararlı ve güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Elvan ekonomik göstergelerde yaşanan değişimlerin büyüme oranlarını 2017 için Orta Vadeli Programın üzerine çıkaracağını sözlerine ekledi.