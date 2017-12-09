Emlak Satışlarından 2 Milyar Dolar Vergi Kaybı Var

Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, emlak sektörünün Türkiye’deki sorunlarını değerlendirdi. Yıllık olarak ülkemizde Türkiye’de beyan edilen konut satış miktarının 110 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade ederek bu rakamın aslında 160 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Beyan edilmeyen 50 milyar dolarlık kısımdan devletin vergi kaybının 2 milyar dolar olduğunu söyleyen Taş, bu alanda bir yapılanma gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dubai Modelini Öneriyoruz

Konu ile ilgili çalışmalarda özellikle emlakçıların kontrolünün arttırılması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Taş tüm emlakçıların kurumsal firmalar gibi fatura kesme zorunluluğu altına girmesi gerektiğini belirtti. Emlak satış işlemlerinde Dubai modelinin benimsenmesi gerektiğini söyleyen Taş bu modelde her tapuya bir kimlik numarası verildiğini ve bu sayede bir tapunun birden fazla emlakçı tarafından pazarlanamadığını açıkladı. Taş, bu modelde alıcılar ve satıcıların da yer aldığı ortak bir platform kurulduğunu söyleyerek bu platformda o bölgede gerçekleşen son satışların hangi rakamlardan yapıldığının bilenebileceği ve böylece satın alınması planlanan mülkün gerçek ederinin daha rahat belirlenebileceğini açıkladı. Emlakçıların sahip olduğu reytingin de belirlenebileceği bu platformda devletin gerçekleşen satış miktarını daha iyi tespit edebileceğini ifade eden Taş, bu şekilde vergi kaybının sıfıra ineceğini söyledi.

Konut Talebi Azalmayacak

Yılda toplam 160 milyar dolar değerinde konut satışı gerçekleştirildiğini ifade eden Taş, ülkemizde her yıl 600 bin konut ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle kısa ve orta vadede konuta olan talebin azalmayacağını dile getirdi. Taş adet bazında ele alındığında geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 300 binden fazla konut satışı gerçekleşen ülkemizde bu yıl bu rakamın bir buçuk milyona yaklaşacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.