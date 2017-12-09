İstanbul Savunma Sanayinde Atağa Kalktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkemizde savunma ve havacılık sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketler ihracat alanında yılın başından itibaren başarılı bir performans ortaya koyarak 11 ayda 1 milyar 536 milyon 238 bin dolarlık dış satışa imza attı. Bu tutarın 419 milyon 26 bin dolarlık kısmını merkezi İstanbul’da yer alan şirketler gerçekleştirdi. Bu sayede havacılık sanayi ve savunma alanındaki yıllık ihracat toplamının yüzde 27,3’ü İstanbullu şirketler tarafından karşılanmış oldu.

Toplam İhracatın Yüzde 43’ü İstanbul’dan

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın 11 ayı boyunca merkezleri İstanbul’da yer alan ihracatçı şirketlerin toplam ihracatları 56 milyar 984 milyon 705 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında artış gösteren ihracat rakamları piyasalarda memnuniyet oluşturdu. İstanbullu şirketlerin ülkemizin 133 milyar 796 milyon 562 bin dolarlık dış satışının yüzde 42,6'sını gerçekleştirerek ülke ihracatının yarısına yakınını sırtladığı da dikkatlerden kaçmadı.

İhracatta Lider Sektör Hazır Giyim ve Konfeksiyon

Merkezleri İstanbul’da yer alan şirketler içerisinde 2017 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör toplam 11 milyar 421 milyon 462 bin dolarlık ihracat rakamları ile hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Bu sektörü 6 milyar 166 milyon 667 bin dolarlık ihracat rakamı ile kimyevi maddeler ve mamulleri takip etmekte iken, 5 milyar 507 milyon 126 bin dolarlık ihracatı ile çelik üçüncü sırada yerini aldı.