Bankacılıkta Sorunlu Kredi Oranı Artış Gösterebilir

Fransız araştırma ve değerlendirme kurumu BNP Paribas’ın bankacılık sektörüne ilişkin raporları yayınlandı. Yayınlanan rapora göre bankaların karlılık büyüme hızlarının yavaşladığı belirtilirken değerlemelerin ise hala cazip olduğu ifade edildi. 2017 sene sonu için BNP Paribas tarafından takip edilen bankaların net karında yüzde 28 artış beklendiği belirtilen raporda bu rakam 2018 yıl sonu için yüzde 7 olarak açıklandı.

Enerji ve İnşaat Sektöründeki Kredilerde Riskler Oluşabilir

2018 yılı için kredi büyümesinin zayıflayacağının düşünüldüğü belirtilen raporda özellikle enerji ve inşaat sektörlerindeki kredilerde risklerin artabileceğinin altı çizildi. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) bu yıl içerisinde bankalardaki kredi büyümesi, aktif kalitesi ve karlılığı desteklediği belirtilen raporda kurdan arındırılmış bir biçimde kredilerde büyümenin 2017 yılı için yüzde 14, 2018 yılı için yüzde 11 rakamına gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Türk Lirasının Değer Kaybetmeye Devam Etmesi Sorun Oluşturabilir

Özellikle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren sorunlu kredi oranlarında artış beklediklerini ifade eden BNP Paribas uzmanları, takip ettikleri bankalarda 2018 yıl sonu için ortalama yüzde 3,3 ve 2019 yıl sonu için ortalama yüzde 3,9 sorunlu kredi oluşacağını beklediklerini belirtti. Özellikle inşaat ve enerji gibi sektörlerde bu risklerin yüksek olacağı belirtilen raporda Türk Lirasının değer kaybetmeye devam etmesi durumunda yabancı para birimleri üzerinden borçlanmış firmaların büyümedeki olası yavaşlamanın da etkisi ile bu borçlarını çevirememe ihtimalleri olduğu dile getirildi.