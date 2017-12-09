Beyaz Yakalı Çok Çalışıyor Az Uyuyor
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Beyaz Yakalı Çok Çalışıyor Az Uyuyor


Beyaz Yakalı Çok Çalışıyor Az Uyuyor
Beyaz Yakalı Çok Çalışıyor Az Uyuyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-09 Saat: 10:24:34
Anasayfa Eko Gündem Beyaz Yakalı Çok Çalışıyor Az Uyuyor

Metropollerde Yaşayan Beyaz Yakalıların Kaliteli Yaşam Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları araştırmasına göre beyaz yakalıların yüzde 80’i öğün atlıyor ve 7 saatten az uyuyor.

Herbalife ve Nielsen markalarının iş birliğiyle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli illerinde, 400 beyaz yakalı çalışanla görüşülerek gerçekleştirilen ‘Metropollerde Yaşayan Beyaz Yakalıların Kaliteli Yaşam Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları’ araştırmasının dikkat çekici sonuçları, düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre metropollerde yaşayan beyaz yakalıların yüzde 80’i gün içerisinde öğün atlıyor, yüzde 32’lik bir kesimi ise hem hafta içi hem de hafta sonlarında 7 saatten az uyuyor. Beyaz yakalıların beslenme alışkanlıkları da pek iyi durumda değil. Yaklaşık yüzde 35’i sağlıklı bir kahvaltı yapmak yerine pastane ürünlerini tercih etmek zorunda kalıyor. Yüzde 31’i ise öğle yemeklerinde fast food tüketiyor.

İş Temposu Yoğun, Vakit Az

Beyaz yakalıların öğün atlama sorunu daha çok iş yoğunluğu ve vakitsizlikten kaynaklanıyor. En fazla atlanılan öğünler ise ara öğünler olarak belirtilmiş. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği ise ikinci sırada yer alıyor. Birçok beyaz yakalı çalışan evlerine çok geç saatlerde ulaşabildikleri için akşam yemeğini de atlamayı tercih ediyor.

Fiziksel Aktivite Beyaz Yakalının Hayatında Yer Almıyor

Yapılan araştırmada beyaz yakalıların hayatında fiziksel aktivitenin yerinin de çok az olduğu belirlendi. Bu kesimin yaklaşık yüzde 31’i herhangi bir fiziksel aktivite ile ilgilenmiyor. En çok tercih edilen fiziksel aktiviteyse yüzde 46’lık oran ile yürüyüş. Sağlıklı beslenme konusu da beyaz yakılılar açısından önemli bir problem. Araştırmaya katılanların yarısına yakını beslenme ile ilgili bilgi ihtiyacını internetten karşılıyor. Bir diyetisyene başvuranların oranı ise yüzde 26 seviyesinde. 

Metropollerde Yaşayan Beyaz Yakalıların Kaliteli Yaşam Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları beyaz yakalı
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