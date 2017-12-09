Egea Ailesinde Yılın Son Kampanyası! 64,9 Bin Liradan Başlayan Fiyatlar

Türkiye pazarına giriş yaptığı günden bu yana en çok tercih edilenler arasında yer alan Fiat Egea ailesi, tüketicilerden tam not almayı başardı. Egea hayali kuranların hayalini gerçeğe dönüştürecek kampanya için düğmeye basan Poyraz Otomotiv, kampanyalı fiyatların 64,9 bin liradan başladığını açıkladı.

Herkesin Bir Egea’sı Olacak!

Egea ailesi üyeleri kampanyalı fiyatlarla yıla veda edecek. Poyraz Otomotiv 2018 öncesinde iddialı bir kampanya ile herkesi Egea’lı yapacak. Yılın son kampanyasında fiyatların 64,9 bin liradan başladığını duyuran şirket, İtalyan tasarım harikası olan Egea ailesi üyelerinin, Poyraz Otomotiv’in satış noktalarında tüketiciyle buluşturulacağını kaydetti.

Şirketin satış şefi tarafından yapılan açıklamada, Egea Sedan’ın gelecek yıla damga vuracağı belirtildi. Mustafa Doğruel, Egea Sedan’ın tam bir aile aracı olduğuna dikkat çekerek, “Geniş tasarımıyla 5 kişiyi aynı anda ağırlayan bu model, tüm yolculara aynı konforu sağlamayı başarıyor. Yüksek performansıyla tüketicilerin gözde modelleri arasına giriş yapan aracın 2018’de satışlarının büyük ölçüde artıracağını öngörüyoruz. Kampanya dahilindeki fiyatlarsa herkesin bütçesine uygun. 64,9 bin liradan başlayan fiyatlara cazip taksit seçenekleri de eklediğimiz kampanyayla, 25 bin lira peşinat ödeyerek bu araca herkes sahip olabilecek” dedi.

Egea Hatchback 69,4 Bin Liradan Başlayan Fiyatlarla Satışta’

Egea ailesi üyelerinden olan Hatchback modeli hakkında da konuşan Doğruel, aracın Poyraz Otomotiv bünyesinde 69,4 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığını belirtti. Egea Hatchback’e sahip olmak isteyenlerin 35 bin lira peşinatla bu araca sahip olabileceğinin altını çizerek, “Kampanyadan yararlanan tüketicilere 340 lira taksitle Hatchback sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Kampanya dahilinde yer alan diğer bir Egea ise Stationwagon modeli. Konforun ve maksimum güvenliği vaat eden bu aracın fiyatları ise 92,4 bin liradan başlıyor. Kampanyadan yararlananlar 40 bin liralık peşinatla Stationwagon sahibi olabiliyor” dedi.