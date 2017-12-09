Otomobil Devinde Sular Durulmuyor! Üretim Askıya Alındı

Nissan flaş bir açıklama ise Japonya gündemine damga vurdu. Şirket “Ülke genelinde faaliyet gösteren tüm fabrikalarda üretimi askıya alıyoruz” dedi.

Yetkisizlik Denetimi Tüm Fabrikalara Sıçradı

Otomotivde dünya lideri markanın başı bir süredir dertteydi. Üretim bantlarından çıkan araçların nihai kontrolünün, yetkisiz kişiler tarafından yapılması Nissan’ın soruşturma sürecine girmesine neden olmuştu. Bu kapsamda Japonya’da üretim yapan iki fabrika incelemeden geçmiş, denetimler boyunca da üretim yapamamıştı.

Üretim Tüm Fabrikalarda Durdu

Nissan cephesinde yetki sorunu halen aşılamadı. Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, incelemenin diğer Nissan üretim merkezlerinde de yapılmasına karar verdi. Dünya devi marka inceleme sürecinin ve alanının genişlemesi sonrasında flaş bir karar vererek, Japonya’da üretim yapan bütün fabrikaların üretim bantlarını durdurmaya karar verdi. Konuyla ilgili açıklama Nissan’ın üst düzey yöneticisi Hiroto Saikawa’dan geldi. CEO Saikawa yetkililerin fabrikaları denetleyeceğine işaret ederek, “Bu süreç boyunca üretime ara vereceğiz. Üretime verilen aranın en az 2 hafta devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu süreç gerekli görüldüğü halde uzayabilir” dedi. Nissan’ın fabrikalarında çalışan işçiler ise tedirgin bir bekleyiş içerisinde oldukları, yetkisizlik nedeniyle yaşanan sorununun en kısa sürede aşılmasını istediklerini kaydetti.

1 Milyon 200 Bin Aracını Geri Çağırmıştı

Otomobilde dünya markası olan Japon Nissan’da nihai kontrollerin yaklaşık 3 yıldır ilgili teknisyenler tarafından yapılmadığı ani bir baskınla belirlenmiş, söz konusu 3 fabrika denetimden geçmiş; bu süreçte üretim de durmuştu. Aynı zamanda Nissan ilgili fabrikalarda 3 yıl boyunca ürettiği araçları geri çağırmıştı. Şirket bu araçların Japon pazarına sunulduğunu savunmuş, geri çağrılan araç sayısını ise 1 milyon 200 bin adet olarak duyurmuştu.