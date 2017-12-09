ABD’li Havayolu Şirketlerinden Akıllı Bavul Kararı! Yasak 15 Ocakta Başlıyor

ABD’li havayolu şirketleri akıllı bavul kullanımıyla ilgili flaş bir karar verdi. Yapılan açıklamaya göre akıllı bavul kullanımına yönelik yasak kapıda!

Akıllı Bavullar 15 Ocak İtibariyle Uçağa Alınmayacak!

Hareket kabiliyetine sahip akıllı bavullar, özellikle çok seyahat edenlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kendi kendine hareket eden bu bavullar sahibine büyük ölçüde kolaylık sağlarken, Amerikan Havayolları şirketi akıllı bavullara yasak getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bu bavulların pratik şekilde çıkarılabilen bir pille çalışmadığına dikkat çekildi. Söz konusu bavulların uçaklara alınmayacağını duyuran açıklamada, “Akıllı bavulların taşınması yasaklandı” denildi. Amerikan Havayolları tarafından alınan kararın, 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacağı aktarıldı.

Delta Ve Alaska Havayolları Da Yasaklayacağını Açıkladı

Şirketin akıllı valiz kararı ardından, ABD’li diğer havayolu şirketleri de harekete geçerek, buna benzer bir uygulamaya başlayacaklarını aktardı. Bu yönde açıklama yapan şirketler arasında Delta Havayolları ile Alaska Havayolları da yer aldı.

Akıllı bavul kullanımının çıkarılabilir bir pile sahip olanlarda serbest olacağını dile getiren şirketler, sabit bataryalı valizlerin kesinlikle uçağa alınmayacağının altını çizdi. Son durumda yolcuları seyahat sırasında bavul taşıma derdinden kurtaran, büyük kolaylıklar sağlayan bu akıllı ürünlerde sona yaklaşıldı.

Akıllı Valiz Üreticilerinin Tepkisi Gecikmedi

Akıllı valiz kullanıcıları ise alınan bu karara tepki vermeyi ihmal etmedi. Diğer bir tepki ise akıllı bavul üreticilerinden geldi. Üreticiler bu ürün bataryalarının ve pillerinin uçaklar için risk taşımadığının altını çizdi. Kanıtları havayolu şirketlerine sunacaklarını ifade eden üreticiler, söz konusu yasağın uygulama aşamasına geçemeyeceğini savundu.