MediaMarkt Büyüme Hedeflerini Sürdüyor
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MediaMarkt Büyüme Hedeflerini Sürdüyor


MediaMarkt Büyüme Hedeflerini Sürdüyor
MediaMarkt Büyüme Hedeflerini Sürdüyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-09 Saat: 11:49:52
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Teknoloji mağazası olarak bilinen MediaMarkt büyüme hedeflerini sürdürürken bu anlamda yeni mağazasını Çorum'da açtığını duyurdu.

Avrupa'nın açık ara 1 numaralı tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt, kesintisiz büyüme hedefi doğrultusunda mağaza açılışlarına devam ediyor. Çorum’daki ilk Türkiye’deki ise 56. mağazasının açılışını 9 Aralık’ta gerçekleştiren şirket, ziyaretçilerini dünya teknolojileri ve elli bine varan ürün çeşidi ile buluşturuyor.

AHL Park Alışveriş Merkezi’ndeki mağaza, iki katta toplam 1350 metrekare satış alanı ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Alanında uzman personeliyle hizmet veren mağazaya, açılışa özel indirimler ve ücretsiz kargo fırsatlarından yararlanmak isteyen Çorumlu tüketiciler yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçileri en yeni teknolojilerle bir araya getiren mağaza, MediaMarkt’ın tüketicilere sunduğu teknolojik uygulamalara da ev sahipliği yapıyor.

‘Tüketiciler MediaMarkt’ın Avantajlı Dünyası ile Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor’

Dünyada perakende alanında uygulanabilecek tüm yenilikleri tüketiciyle bir araya getirerek, yeni nesil elektronik perakendecilikte önemli adımlar attıklarını vurgulayanMediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak sürdürülebilir bir büyüme için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Çorum’un merkezinde bulunan AHL Park Alışveriş Merkezi’nde açtığımız son mağazamızla 56. mağazaya ulaşarak MediaMarkt’ın avantajlı dünyasını Çorumlu tüketicilerimizle ilk kez tanıştırma fırsatı bulduk. Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumumuzdan aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de her bütçeye uygun ve en yeni teknolojiye sahip ürünleri tüketicilerle buluşturacağız,” dedi.

Akıllı telefonlardan televizyonlara, ev aletlerinden oyun konsollarına kadar birçok üründe %60’a varan indirim fırsatı MediaMarkt Çorum mağazasında ziyaretçileri bekliyor!

Tüketiciler, 9-17 Aralık tarihlerinde geçerli olacak açılışa özel kampanyadan Denizbank'ın sunduğu kredi avantajlarıyla sahip olurken, 2000 TL’ye kadar yaptıkları her alışverişte 12 ay vade ve %0 faiz seçeneklerinden yararlanabilecek.

MediaMarkt ekonomi haber basın bülteni
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