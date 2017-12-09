Digitürk'ten Yeni Kampanya

beIN MEDIA GROUP’un uluslararası know-how’ı ve vizyonu ile güçlenen Digiturk’ün sunduğu yenilikler tüm hızıyla sürüyor. Platform, önemli bir projeye daha imza atarak yenilenen yapısına duyduğu güveni ortaya koyuyor.

Artık Digiturk’e üye olmak isteyenler ilk 3 ay içinde Digiturk’ün değişen dünyasını deneyimleyerek kararlarını verecek. Herkesi Digiturk’ün zengin içerik dünyasını görüp tecrübe etmeye davet eden yeni kampanya “Ailenin Yıldızı” ve “Filmin Yıldızı” paketlerinde geçerli olacak. 3 aylık sürenin bitiminde üyelik sonlandırılmak istenirse taahhüt ya da cayma bedeli talep edilmeyecek, hiçbir ek ücret ödenmeyecek. 3 aylık sürede üyelik iptali yapmak isteyen abonelerin iptal evrakları ve cihazları Digiturk teknik servisleri tarafından evden teslim alınacak.

Üç aylık deneme süresininin sonunda devam etmek isteyen üyeler ise 12 veya 24 ay süreyle diledikleri gibi Digiturk keyfini doyasıya yaşayabilecekler.

“Yenilenen Dünyamızı Tanıyın, Kararı Siz Verin” Diyecek Kadar İddialıyız"

Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz beIN MEDIA GROUP olarak Türkiye’ye geldiğimiz ilk gün Digiturk’e yatırım yapacağımızı ve üyelerimize bambaşka bir Digiturk deneyimi yaşatacağımızı söylemiştik. Bu bağlamda birçok önemli yatırımı hayata geçirerek büyük yol kat ettik. Bugün artık sunduğumuz paketlerimizle, inovatif uygulamalarımızla, yenilenen kanallarımız ve bayi yapımızla Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz nitelikli hizmet anlayışımızla bambaşka bir deneyim vaat ediyoruz. Gerek eğlence gerek spor alanındaki çok zengin içeriğimizi televizyon, cep, tablet ve web üzerinden üyelerimize diledikleri zaman diledikleri yerde sunuyoruz. Digiturk olarak en çok önemsediğimiz konuların başında en zengin içeriği en üstün teknoloji ile üyelerimizle paylaşmak geliyor. Müşterilerimizi 4K, sanal gerçeklik (VR) gibi öncü teknolojilerle ve dünyadaki yeniliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi “Herkes mutlu olsun herkes Digiturklü olsun” diye “Kendine Güvenen” kampanyamızı hizmete almanın, daha geniş kitlelere Digiturk farkını yaşatacak olmanın heyecanı içindeyiz.”

Üye olunduğu andan itibaren başlayan bağlayıcı taahhütler nedeniyle Digiturk’e üye olma konusunda tereddüt yaşayanlar için, platformun yepyeni yüzünü deneyimleyerek kararlarını kendilerinin vereceği bir sistemi uygulamaya aldıklarını belirten Yousef Al Obaidly şöyle devam etti; “ İddialıyız, herkesi bambaşka bir Digiturk tecrübesi yaşamaya davet ediyoruz. Müşterilerimizin istek ve beklentileri sonucunda paketlerimizi yenilemiştik. Bunun devamında herkesin platformumuzun zengin içerik dünyasını görebilmesi, 3 ay gibi önemli bir süre boyunca tecrübe edebilmesi amacıyla, platformumuzun kapılarını açıyoruz. Yenilikçi çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek.”