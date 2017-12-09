Emekli Maaşlarının Oranı Resmi Gazetede Yayınlandı! İşte Ocak Ayı Maaşları
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Emekli Maaşlarının Oranı Resmi Gazetede Yayınlandı! İşte Ocak Ayı Maaşları


Emekli Maaşlarının Oranı Resmi Gazetede Yayınlandı! İşte Ocak Ayı Maaşları
Emekli Maaşlarının Oranı Resmi Gazetede Yayınlandı! İşte Ocak Ayı Maaşları Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-09 Saat: 12:05:29
Anasayfa Eko Gündem Emekli Maaşlarının Oranı Resmi Gazetede Yayınlandı! İşte Ocak Ayı Maaşları

Yeni senede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ne kadar zam alacağı Resmi Gazetede bildirildi.

Emekli vatandaşların uzun zamandır beklediği emekli maaşlarının zam oranı netleşti. Resmi Gazete 2018 programından elde edilen bilgiler kapsamında emekli maaşlarına Ocak ayında 3.36 oranında Temmuz ayında ise 4.02 oranında zam yapılacak.

Geçmiş 6 Aylık Verilere Göre Belirleniyor

Sayıları 9 milyona yaklaşan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2018 zammı Resmi Gazetede ilan edildi.  Resmi Gazete'de bildirilen 2018 Yılı Programı’nın sosyal güvenlik kuruluşlarına dair başlığında, 2018 senesi hedefinin yanı sıra SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaşın maaşlarının önceki 6 aylık döneme ait enflasyon verilerine göre ne kadar zam alacağı belirlendi. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 oranında gerçekleşti. Yasalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, bir önceki 6 aylık TÜFE enflasyonuna göre tespit ediliyor. Aralık ayında enflasyonun daha ılımlı olacağı düşünülse de aylık bazda artış beklentileri de sürmekte. Enflasyon oranında değişik bir rakam gelmeyeceği düşünülse de emekli maaşlarına yüzde 4.97 oranında zam yapılacak.

Programda 2018 senesinin Ocak-Temmuz dönemi TÜFE tahmini yüzde 4.02 oranında öngörülüyor. Buna göre çalışan ve Bağ-Kur emeklileri için 2018 senesi Temmuz ayında zamlar yüzde 4.02 oranında, memur ve emeklileri içinse enflasyon farkı binde 2 olarak tahmin ediliyor.

Belirginlik kazanan zam oranlarına göre 2018 emekli maaşları belli oldu. En yüksek emekli maaşları yüzde 3.4 zam ile 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya çıkacak. Bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya yükselecek. Emekliler bir artış daha ek ödemede alacak. Maaşlara her ay eklenen bu ek ödemelere de zam yapılacak.

TÜFE Enflasyon Emekli Maaşları Zam SSK Bağ Kur
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