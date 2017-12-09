Kesimi Yapılan Her Büyükbaş İçin Destek Devletten!

200 büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşan çiftliklere 1 Ocak tarihinden sonra kesilen her hayvan için 250 lira destek sağlanacağını ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2016 senesinde bu desteklerin 200 lira olduğunu anımsattı. Fakıbaba, çiftçinin sorunlarını bildiklerini ve bu sorunların çözülmesi için gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.

Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek ve bazı programlara katılmak amacıyla Ardahan'a seyahat eden Fakıbaba, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'i yerinde ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Fakıbaba, görüşmesinin ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı salonunda görüşmeler yaptı. Bu buluşma esnasında konuşmalar yapan Fakıbaba, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun tarım ve hayvancılığının öneminden bahsetti.

Bu Bölgeler İçin Daha Çok Çalışılmalı

Bu bölgede büyüdüğünü dile getiren Bakan Fakıbaba,bu bölgelere gereken değer verildiğinde ve destek sağlandığında geliştirilebilecek çok seçenek olduğunu ifade etti. 15 sene içinde büyük adımlar atıldığını belirten Fakıbaba, çalışmalarına devam ederek bölgede daha çok üretim gerçekleştireceklerini anlattı. Üreticinin yaşam koşullarını iyileştirmek için daha çok çalışmalar yapacaklarına değinen Fakıbaba, bu bölgelere yaptığı seyahatlerin siyasi olmadığının altını çizdi. Çözüm odaklı ilerlediklerini ve bundan sonra da bu stratejiyle ilerleyeceklerini anlatan Fakıbaba, görev süresi doluncaya dek bu bölgedeki insanları mutlu etmek için çalışacağını dile getirdi.

200 büyükbaş hayvan yetiştiren çiftçiye kesim parası desteği vereceklerine işaret eden Fakıbaba, uygulamanın 1 Ocak tarihinden sonra başlayacağını ve kesilen her büyükbaş için 250 lira ödeme yapacaklarını bildirdi.