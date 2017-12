NISSAN'dan Robot Taksi Dönemi Başlıyor

NISSAN Motor Co. Ltd. ve DeNA Co., Ltd. birlikte geliştirdikleri yeni robot-taksi mobilite çözümüne yönelik Easy Ride markasını tanıttı. Otonom sürüş teknolojisinden faydalanan yeni bir mobilite hizmeti geliştirmek için iş birliği yapan şirketler, DeNa’nın internet ve yapay zekâ alanındaki deneyimlerini ve NISSAN’ın Inteligent Mobility vizyonu kapsamında yer alan otonom sürüş, elektrikli araç ve bağlanabilirlik gibi kavramlarını birleştirecek.

Bu iş birliği kapsamında, "daha fazla hareket özgürlüğü" konseptiyle hareket eden Easy Ride, robot-taksi ile istediği yere dilediği zaman özgürce seyahat etmek isteyen herkese hitap ediyor. Sistem, kullanıcılara hedef belirlemekten, araç teminine ve ödemeye kadar tüm süreçleri tek bir noktada toplayan bir mobil uygulama da sunuyor.

Sistem ayrıca kullanıcılara ilgi alanlarına uygun yerel hedefler veya gezi rotaları önerebiliyor. NISSAN ve DeNA birden fazla dil seçeneği sunmayı ve müşteri güvenliğini sağlamak için uzaktan izleme sistemi kullanmayı da planlıyor.

Easy Ride, mevcut ulaşım çözümlerini destekleyen yeni bir altyapı seçeneği olarak hizmete sunulacak. Bu yıl otonom bir araç kullanarak teknik saha testi başlatan NISSAN ve DeNA, Mart ayında gerçekleştirilecek saha testi katılımcılarını 15 Ocak'a kadar Easy Ride web sitesi üzerinden işe alacak. Testler 5 Mart 2018 ile 18 Mart 2018 tarihleri arasında Japonya'nın Yokohama kentinin Minatomirai bölgesinde gerçekleşecek.