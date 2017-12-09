Bireysel Emeklilikten 4 Milyon Çalışan Vazgeçti

Ocak 2017 tarihinde başlatılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili bilgilendirme yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES’e otomatik olarak giren 7 milyon 704 bin 825 çalışan vatandaşın, 4 milyon 662 bin 126’sının zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’den çıktığını bildirdi.

Sistemde 3 Kasım 2017 tarihinden sonra 3 milyon 42 bin 699 kişinin kaldığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in BES’e dair sorularını yanıtladı. Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevaben Şimşek, Türkiye’de bireysel emeklilik sistemini otomatik katılım yoluyla faaliyete geçirilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değişiklik olmasını talep eden yasanın 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini söyledi.

Yürürlüğe giren bu kanuna göre çalışan vatandaşların, işverenleri yoluyla otomatik olarak sisteme tedrici şeklinde giriş yaptığını dile getiren Mehmet Şimşek, sistemin zorunlu olmadığına dikkat çekti. 3 Kasım 2017 tarihinden sonra, 7 milyon 704 bin 825 çalışanın otomatik olarak sisteme dahil edildiğini dile getiren Şimşek, 4 milyon 662 bin 126 kişinin cayma hakkını kullandığını anlattı. Bu çalışanlar içinde 1 milyon 27 bin 254 kişinin de bireysel emeklilik sözleşmesinin olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 3 milyon 42 bin 699 kişinin sistemde kalmayı sürdürdüğünü iletti.

Sistemin Toplumdaki Her Kesime Uygun Bir Anlayışı Olmalı

Soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu emekliliğinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Emekliliğin bireyselleşmesine ve dolaylı yolla özelleşmesine çalışanların sıcak bakmadığına değinen Gürer, bu uygulamaların toplumun her kesimi tarafından kabul görecek ortak bir yaklaşım ve anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.