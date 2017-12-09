Türk Telekomdan Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin Yeni Adım

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile ulusal çapta gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgileri bir arada sunan ‘Türkiye’ye Değer’ internet sitesini yayına girdi.

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk yaklaşımını anlatan site, erişilebilir şekilde tasarlandı. Kullanıcı dostu bir tasarıma ve interaktif içeriklere sahip olan site, web sitelerinin erişilebilirlik kurallarına uluslararası düzeyde ışık tutan Web Erişilebilirlik Girişimi WAI’nin WCAG 2.0 Rehberi’ne uyumlu bir şekilde hazırlandı. Sitede, Türk Telekom’un ulusal kapsamda gerçekleştirmiş olduğu projeler ile ilgili tanıtım filmleri de betimlemeli ve altyazılı olarak yer alıyor. Sitede yer alan interaktif özellikli ‘Türkiye’ye Değer Haritası’nda projelerin kapsamına dahil olan iller incelenebilirken, il bazında projeleri incelemek de mümkün.

Türk Telekom Türkiye’ye Değer internet sitesinde dezavantajlı gruplar için projeler hakkında bilgiler, etkinlik duyuruları ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili haberler yer alıyor.

Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının mottosu olan ‘Türkiye’ye Değer’ sloganı ile yayına açılan internet sitesinde; “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Türk Telekom’un kurumsal sorumluluk projeleri arasında yer alan İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Günışığı, Sesli Adımlar, Türk Telekom Okulları, Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri ile ilgili detaylı bilgiler ve betimlemeli, altyazılı tanıtım filmleri yer alıyor.