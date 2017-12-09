Bakan Elvan TÜİK’in Otomobil Sayısı Verilerini Açıkladı

Türkiye’deki otomobil sayısının 22 milyon 849 bin 757 olduğunu bildiren Bakan Elvan, bu verilere dayanarak, Türkiye’de her 3.64 kişiye bir otomobil düştüğünü ifade etti. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK’in elde ettiği ulaştırma ve haberleşme istatistik verilerine dayanarak, Türkiye’de 2017 senesi Eylül ayı itibarıyla 11.846.085 tane araç olduğunu söyledi. Aynı süreçte toplam araçların sayısının ise 21.940.757 tane olduğunu anlatan Bakan Elvan, Türkiye’de nerdeyse her 3,64 kişinin bir aracının olduğunu söyledi. En çok aracın olduğu 10 şehir ise sırayla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Kayseri ve Kocaeli olarak tespit edildi. Otomobil sayısı en az olan şehrin ise Hakkâri olduğu belirlendi.

Trafik Ve Otoparklar İçin Tedbir Alınmalı

Banka kredisiyle borçlanarak otomobil alan vatandaşların ciddi bir paya sahip olduğunu aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Elvan’ın aktardığı verilere göre trafikteki araçların ciddi boyutta olduğunu ve bu otomobil sayısının beraberinde getirdiği bazı problemlerin olduğunu ifade etti. Şehir merkezlerinde trafik sorunun ve otoparlara olan ihtiyacın ciddi şekilde arttığına işaret eden Gürer, büyük şehirlerde trafiğin durma noktasına geldiğini söyledi.

İş dağılımlarına göre önemli boyutta trafik yoğunluğu olduğunu anlatan Gürer, Anadolu’da bile bu problemlerin ortaya çıktığını belirtti. Çarpık şehirleşme ve plansızlıktan kaynaklı sorunların da ortaya çıktığına değinen Gürer, buna ek olarak kredi yoluyla alınan otomobillerin önemli bir borç birikimi oluşturduğunu söyledi. Akaryakıta yapılan zamların ve trafik sigortaları ile kasko fiyatlarındaki yükselmelerin yanı sıra yedek parça fiyatlarının da arttığını anımsattı. Gürer, otomobil sayısındaki rakamların bu sorunların artışında büyük rol oynadığını belirtti. Şehirlerdeki trafik ve otoparklar için tedbirlerin alınması gerektiğine değindi.