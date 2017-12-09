Ülkenin Kaderini İnovatif Fikirler Ve Girişimciler Belirler
Advert Advert Advert


Ülkenin Kaderini İnovatif Fikirler Ve Girişimciler Belirler


Ülkenin Kaderini İnovatif Fikirler Ve Girişimciler Belirler
Ülkenin Kaderini İnovatif Fikirler Ve Girişimciler Belirler Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-09 Saat: 13:44:35
Anasayfa Eko Gündem Ülkenin Kaderini İnovatif Fikirler Ve Girişimciler Belirler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirdiği ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nın altıncısı İstanbul Kongre Merkezinde yapılıyor.

Türkiye İnavosyon ve Girişimcilik Haftası’nın üçüncü günün büyük girişimcilerin fikirlerini anlattığı alanda, geleceğe yön verecek ürünler yatırımcılara tanıtıldı. Aktivitede oyun geliştiricilerin ve oyunların gelişmesinde teşvik sağlamak hedefiyle verilen “Kristal Piksel Ödülleri” de hak edenlere dağıtıldı.

Aktivite esnasında konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayal gücüne ve fikirlere bağlı olarak gelişen yenilikçi tasarıların, firmaların ve ülkelerin geleceğini etkilediğini ifade etti. Bu devirde firmaların ve ülkelerin gücünü inovatif ve girişimci fikirlerden aldığını dile getiren Büyükekşi, dünya çapında inovasyonun hızını belgeleyen çok şaşırtıcı istatistiklerin olduğunu anlattı. Telefon ürününün 100 milyon müşteriye kavuşmasının 75 sene aldığını anımsatan Büyükekşi, iPhone’un 3.5 sene, WhatsApp’ın 2 seneden az sürede müşteriye ulaştığına dikkat çekti.

Lider teknoloji şirketlerinin bilim kurgu yazarlarına yalnızca hayallerini duymak için önemli miktarda ödemeler yaptıklarına işaret eden Büyükekşi, dünyanın büyük bir hızla, ciddi bir değişim ve dönüşüm aşamasından geçtiğini, bu değişime ayak uydurmak için devamlı olarak çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Türkiye ekonomisine Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimciliğin hayat vermesinin gerekliliğine değinen Mehmet Büyükekşi, bu canlanma için küresel düşünen ve öz güvenli hareket eden girişimci gençlere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Bir Sonraki Düzenleme İçin Gençlere Teşvik Önerisi

Girişimcilik haftasına katılım gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 bütçesinde gençlere, teknolojiye, inovasyon ve girişimciliğe önemli yatırımlar yapacaklarını ifade etti. Gençlere destek sağlanması gerektiğine işaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye beraber çalışma teklifinde bulundu. 7. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda gençlere teşvik verme önerisi sunan Bak, yalnızca spor alanında değil, inovasyon, bilim ve teknolojide de şampiyonlar yetiştireceklerini söyledi.

TİM Mehmet Büyükekşi Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Teşvik Osman Aşkın Bak
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek