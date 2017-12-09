Ülkenin Kaderini İnovatif Fikirler Ve Girişimciler Belirler

Türkiye İnavosyon ve Girişimcilik Haftası’nın üçüncü günün büyük girişimcilerin fikirlerini anlattığı alanda, geleceğe yön verecek ürünler yatırımcılara tanıtıldı. Aktivitede oyun geliştiricilerin ve oyunların gelişmesinde teşvik sağlamak hedefiyle verilen “Kristal Piksel Ödülleri” de hak edenlere dağıtıldı.

Aktivite esnasında konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayal gücüne ve fikirlere bağlı olarak gelişen yenilikçi tasarıların, firmaların ve ülkelerin geleceğini etkilediğini ifade etti. Bu devirde firmaların ve ülkelerin gücünü inovatif ve girişimci fikirlerden aldığını dile getiren Büyükekşi, dünya çapında inovasyonun hızını belgeleyen çok şaşırtıcı istatistiklerin olduğunu anlattı. Telefon ürününün 100 milyon müşteriye kavuşmasının 75 sene aldığını anımsatan Büyükekşi, iPhone’un 3.5 sene, WhatsApp’ın 2 seneden az sürede müşteriye ulaştığına dikkat çekti.

Lider teknoloji şirketlerinin bilim kurgu yazarlarına yalnızca hayallerini duymak için önemli miktarda ödemeler yaptıklarına işaret eden Büyükekşi, dünyanın büyük bir hızla, ciddi bir değişim ve dönüşüm aşamasından geçtiğini, bu değişime ayak uydurmak için devamlı olarak çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Türkiye ekonomisine Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimciliğin hayat vermesinin gerekliliğine değinen Mehmet Büyükekşi, bu canlanma için küresel düşünen ve öz güvenli hareket eden girişimci gençlere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Bir Sonraki Düzenleme İçin Gençlere Teşvik Önerisi

Girişimcilik haftasına katılım gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 bütçesinde gençlere, teknolojiye, inovasyon ve girişimciliğe önemli yatırımlar yapacaklarını ifade etti. Gençlere destek sağlanması gerektiğine işaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye beraber çalışma teklifinde bulundu. 7. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda gençlere teşvik verme önerisi sunan Bak, yalnızca spor alanında değil, inovasyon, bilim ve teknolojide de şampiyonlar yetiştireceklerini söyledi.