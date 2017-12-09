Fitch Ratings Türkiye’nin Bankacılık Sektörünü Değerlendirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yapmış olduğu açıklamalarda, Türk bankacılık sektörünün görünümünün istikrarlı olduğu ifade edildi. Bankacılık sektörünün görünümü ise hala destekleyici olan ekonomik koşullar ile bankaların iyi şekilde konumlandırdığı önemli seviyedeki sermaye tamponlarının her an meydana çıkabilecek ılımlı şokları absorbe edebilme yeteneğinin olduğu belirtildi.

Türk bankacılık sektör görünümü, bankaların uluslararası finansmana ulaşımlarının sürekliliğini temel alan olası senaryo hesaplandı. Türk bankalarının genel görünümü, faaliyet ortamındaki volatiliteye karşın, bankaların kredi profilindeki direnç ve bankaların finansal ölçütlerini ifade ediyor. Jeopolitik gerilimler ve makro oynaklık gözlemlendiğinde ise bankaların performansı, sermaye kazandırma ve döviz cinsi likiditeye karşı riskler hala mevcut. Bankaların performansına destek veren 2017 senesinin ilk dokuz aylık sürecindeki yüksek kredi büyümesi ve hükümetin Kredi Garanti Fonu tarafından ciddi oranda destek sağlandı. Ek teşviklerin yapılmaması sonucu 2018 senesinde kredi büyümesinin ılımlı şekilde durgunlaşması, karlılığın zayıflamasına karşın makul seviyede gerçekleşmesi öngörülüyor.

2018 Senesinde De Piyasa Ilımlı Seyredecek

2018 senesinde bankaların takibe aldığı kredilerinin biraz yükselerek "ılımlı" seviyede olması öngörülen açıklamalarda, bu koşullara karşın piyasa şoklarının veya büyük ölçekli takibe alınan bireysel kredilerin bu artışın daha fazla olmasına sebep olabileceği belirtildi. Yüksek hacme sahip döviz kredileri, takip listesinde olanlar ve tekrar yapılandırılan krediler, varlık kalitesine dair orta vadeli risklerin tehlikeli olabileceğine işaret edildi.

Türk bankalarının 2018 senesine dair performans hedeflerinden de bahsedilen açıklamalarda, olası senaryonun, bankaların 2018 senesinde iyi seviyede olan piyasa erişimini devam ettireceği ve 2017 senesinin ilk 9 aylık döneminde olduğu şekilde büyük oranda dış borçlarını azaltacağı düşünülüyor. Bankaların döviz cinsinden likiditesi, potansiyel kısa süreçli piyasa erişim kesintilerini karşılayabilecek boyutta iyi konumlandırılmış halde.

Bir diğer yandan, ilerleyen süreçte yatırımcı iştahında jeopolitik gelişmelerden veya ülke kredi riskinden kaynaklı belirgin bir azalma olması durumunda, likiditenin tehlikeli boyutta risk oluşturabileceğini bildirdi.