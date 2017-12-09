Telekom Hizmetlerinin Vergilerinde Yeni Düzenleme!
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Telekom Hizmetlerinin Vergilerinde Yeni Düzenleme!


Telekom Hizmetlerinin Vergilerinde Yeni Düzenleme!
Telekom Hizmetlerinin Vergilerinde Yeni Düzenleme! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-09 Saat: 14:39:36
Anasayfa Eko Gündem Telekom Hizmetlerinin Vergilerinde Yeni Düzenleme!

Özel İletişim Vergisi (ÖİV)’nin yüzde 7.5 olarak sabitlenmesi sayesinde telekom hizmetlerinin vergilendirilmesine dair karmaşa sona erecek.

Cep telefonu görüşmeleri üstünden yüzde 25 oranında, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 oranında ve data, internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 oranındaki Özel İletişim Vergisi (ÖİV)’nin yüzde 7.5 olarak sabitlenmesi sayesinde telekom hizmetlerinin vergilendirilmesine dair karmaşa sona erecek.

Resmi gazete'de bildirilen, yeni yürürlüğe giren "Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" dahilinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’yı ilgilendiren hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretleri konularına dair mevzuatta değişiklik kararı alındı. Bahsedilen değişiklikler sonucu hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı ve BTK masraflarına katkı payı alınmasında tereddütler ya da ihtilaflara sebep olan hususlar hakkında sonuca varıldı.

Cezalar 3 Kattan 1 Kata Düşürüldü

Yürürlüğe giren yeni uygulama ile hatalı faturalandırma tutarları (Mükerrer Faturalar), düzeltmeye konu olan ücretler, baz istasyonunun kurulu olduğu tesislerden sağlanan gelirler, hazine payı matrahından ayrı olarak ele alınacak. Hazine payı ödemelerinin takibi ve tahsilatı, Hazine Müsteşarlığından BTK'ya devredildi. Denetim ve uzlaşma görevi ise Maliye Bakanlığına devredildi. Zamanında ödenmeyen hazine payı için 3 kat olan cezalar 1 kata indirildi.

Geçmiş dönemlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından takibi ve tahsilatı yapılan Evrensel Hizmet Katkı Payları, BTK tarafından takip edilecek ve tahsilatı yapılacak olan Bakanlığa devredildi. İşletmecilere, hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretlerine dair ihtilafların sonuca ulaşmasıyla tekrar yapılandırma şansı tanınacak. Tekrar yapılandırma dahilinde mevcut davalardan feragat edilmesi koşuluyla, incelenmesi biten dönemler için alacaklar aslının tamamı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tahsilatı yapılacak, 3 kat cezai koşullar ya da buna bağlı faizler alınmayacak.

 

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