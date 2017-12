Vodafone Sosyal Sorumluluk İle Gençlere Kodlama Eğitimi Verecek

9 Aralık2017, Afyonkarahisar – Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğinde hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Afyonkarahisar’da Ekim ayında başlattığı kodlama eğitimlerine bir yenisini ekledi. Türkiye’nin dört bir yanında kutlanan Kodlama Haftası kapsamında yaşları 7-14 arasında değişen toplam 20 çocuğa kodlama eğitimi verildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’nın da katıldığı eğitimlerde, Afyonkarahisarlı çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Afyonkarahisar’da bugüne kadar 250 çocuğa ulaşıldı. İlk ve orta öğretim okullarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 5 eğitmenin denetiminde 5 ay sürecek eğitimlerle Afyonkarahisar’da toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Böylece, Afyonkarahisar ile birlikte Ege Bölgesi’nde toplam 1.380 çocuğaulaşılmış olacak.

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen toplantıda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

“Hem Türkiye Vodafone Vakfı’na hem de Habitat Derneği’ne teşekkür ediyorum. Vodafone’un ülkemizdeki yabancı yatırımlar arasında önemli bir yeri var. Ayrıca bir vakıf kurması çok değerli. Vakıflar bizim kültürümüzün çok önemli bir parçası. Bu bakımdan Türkiye Vodafone Vakfı’nı gönülden kutluyorum. Çağımızda böyle bir vakıf kurulması ve teknolojiyle alakalı çalışmalar yapması çok kıymetli. Teknoloji çok önemli. Ülke olarak, en üst seviyede hedef koymalıyız. Bizde çok önemli bir kaynak var: gençlerimiz. Gençlerimizi çağın ötesinde gereklere uygun şekilde yetiştirmemiz lazım. Bunlardan biri de kodlama. Bu konuda çok önemli bir eğitim faaliyetinde bulundukları için Vodafone’u tebrik ediyorum. Gençlerimizin teknoloji üretmesi lazım. Artık, her şeyi kendimizin yazması lazım. Yazılımlara kendimiz hakim olmalıyız. Yazılımcılara çok ihtiyacımız var. 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilmesi çok faydalı. Gençlere kodlama öğrettiğiniz zaman robot teknolojisi ve diğerlerini rahatlıkla öğrenecekler. Dolayısıyla çok faydalı ve önemli bir proje. Afyonkarahisar’ın da seçilmiş olmasını takdir ediyoruz.”

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, şu açıklamada bulundu:

“İçinde bulunduğumuz dönemin önemli bir sonucu olarak dijitalleşme hayatımızın bir parçası. Bunu toplumumuzun her alanında görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde hayatımızın her alanında dijital bir ortamı göreceğiz. Üretimlerin önemli bir oranı dijital ortam üzerinden yürüyor. Hayallerimizi küçük yaştan itibaren kurabilecek bir gençlik ve üretici bir toplum yetiştirmemiz gerekiyor. Vodafone’un bu tercihi ülkemiz açısından önemli. İlimiz açısından da önemli. İlimiz genç bir nüfusa sahip. 135 bin örgün öğretimde, 15 bin dolayında yaygın öğretimde, 50 bine yakın da üniversitede olmak üzere 200 bin kişi şu anda eğitim alıyor. Aşağı yukarı 10 bin dolayında eğitim veren bir kesim var. Kodlama eğitimini daha da yaygınlaştırarak ilimizin dijital eğitim alanında ivme kazanması imkânı var. Sayılar şu an için 500 civarında. Ama bunu önümüzdeki dönemde yaygınlaştırarak mümkünse her gencimize bu eğitimi verelim ki, hayal dünyaları küçükken geniş olsun, ileride de daha yaratıcı ürünlere imza atsınlar.”

Türkiye Vodafone Vakfı olarak 10 yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel, şöyle konuştu:

“Son dönemde yaptığımız sosyal yatırımların önemli bir odağını çocuklarımıza yönelik olarak başlattığımız kodlama eğitimleri oluşturuyor. Sadece teknoloji tüketen değil aynı zamanda teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle bir yılda önemli yol kat ettik. Vodafone’un yayınladığı ‘Connected Education’ raporunda yer alan projemiz, tüm dünyaya örnek gösterilerek bizim için gurur kaynağı oldu. Bugüne kadar 22 ilde 6 binden fazla çocuğumuza kodlama öğrettik. Hedefimiz, 2017-18 mali yılı sonuna kadar toplam 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmak. Bu hedeften hareketle, Türkiye’nin dört bir yanında kutlanan Kodlama Haftası kapsamında, ülkemizin İstanbul’dan sonraki en işlek kavşağı olan, aynı zamanda termal başkenti Afyonkarahisar’da bir kez daha bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekim ayından bu yana 250 Afyonkarahisarlı çocuğumuzu dijital dünyanın dili kodlamayla tanıştırdık. Önümüzdeki 5 ayda 5 eğitmenle gerçekleştireceğimiz eğitimlerle bu ilimizde toplam 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Afyonkarahisar ile birlikte Ege Bölgesi’nde toplam 1.380 çocuğa ulaşmış olacağız. Bu bölgedeki toplam hedefimiz ise 2 bin çocuğa ulaşmak. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemize katılan ve katılacak olan Afyonkarahisarlı çocuklarımızın ülkemizin dijital geleceğinde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz.”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti:

“20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizin çalışmaları içerisinde Afyonkarahisar’ı önemli bir yerde görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Afyonkarahisar’da kodlama ile ilgili çalışmaların yanında yetişkin bireylere de internet okuryazarlığı, finansal okuryazarlık gibi eğitimler verdik. Buradaki gönüllülerimizin özellikle köylere giderek eğitim vermesi çok büyük bir sosyal etki yarattı. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkıları ile buradaki eğitimlerimizi artırıyoruz. Yerelde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştiriyoruz. Eğitimlerde çocukların yüzündeki öğrenme azmini ve eğitim bittikten sonra da çalışmaya ısrarla devam etmek istediklerini görünce bizim projedeki motivasyonumuz daha da artıyor.”

30 İlde 10 Bin Çocuğa Ulaşacak

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Bugüne kadar 22 ilde 6 binden fazla çocuğun kodlama eğitimi aldığı projeyle, 2017-18 mali yılı sonuna kadar 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Projeye Şubat ayı itibariyle Suriyeli çocuklar da dahil edilerek Şanlıurfa, İstanbul ve Kilis’te toplam 750’ye yakın Suriyeli çocuğa ulaşıldı.

Projenin kapsamında Mart 2018’e kadar kodlama eğitimlerinin verileceği iller ise şöyle sıralanıyor: İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Malatya, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas.

Scratch Programı Kullanılıyor

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. Çocukların hayalleri ile gerçeklik arasındaki mesafeyi kısaltan Arduino, bilinmez bir kara kutu olarak görülen elektronik cihazların iç dünyasını aydınlatıyor. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor. Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenerek başarılı öğrenciler yurtdışında kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.

“Yarını Kodlayanlar” Dünyaya Örnek Oldu

“Yarını Kodlayanlar”, Vodafone Grubu’nun “Connected Education” raporunda başarı hikâyesi olarak yer alarak, sürdürülebilir eğitim modeliyle dijital okuryazarlık eğitimi alanında dünyaya örnek oldu. Dünya genelinde eğitimde dijitalleşmeyi sağlamak üzere Vodafone’un liderliğinde hayata geçirilen inisiyatiflerin tanıtıldığı “Connected Education” raporu Haziran ayında Londra’da açıklandı. Raporda “Online Eğitim Platformlarına/Uygulamalara Erişim”, “Dijital Okuryazarlık Eğitimi”, “Eğitmen Eğitimi” ve “Mülteci Kamplarında Eğitim” olmak üzere 4 ana tema altında 14 farklı inisiyatif ele alınıyor. “Connected Education” raporunda anlatılan dijital eğitim inisiyatiflerinin Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülke ve pazarlarda yaygınlaşması ile 2025 yılına kadar 85 milyonu aşkın insana erişmek ve yılda 7,3 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlamak mümkün olacak.

Kodlama Hızla Yaygınlaşıyor

Dijital dünyanın "lisan"ı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak. Dolayısıyla, çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Kodlama birçok AB ülkesinin ilköğretim müfredatında yer alıyor. Türkiye’de de 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor.

Herkes İçin Kodlama

Kod yazmanın inovatif düşünmeyi ve girişimciliği teşvik ettiğine inanan global code.orggirişimi, tüm dünyada herkesi kod yazmaya davet eden ve cesaretlendiren, aralarında Kodlama Saati’nin de bulunduğu çeşitli etkinlikler düzenlenmesine öncülük ediyor. Bugün 180’den fazla ülkede gerçekleşen Kodlama Saati etkinlikleri on milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel bir hareket olarak dikkat çekiyor. Herkes dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir Kodlama Saati etkinliğini organize edebiliyor. Sitedeki bir saatlik dersler 4 yaşından 104 yaşına kadar herkes için 30'dan fazla dile çevrilmiş bulunuyor.