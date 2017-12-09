İnovasyon ve Gelişim Haftasında Algılar Yükseltildi
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İnovasyon ve Gelişim Haftasında Algılar Yükseltildi


İnovasyon ve Gelişim Haftasında Algılar Yükseltildi
İnovasyon ve Gelişim Haftasında Algılar Yükseltildi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-09 Saat: 14:58:39
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Türkiye'de düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası çerçevesinde katılımın yoğun olması inovasyon algısının 15 basamak birden yükseldiği tespit edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasının altıncısı İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 9 Aralık Cumartesi (bugün) sona erecek olan etkinliğin kapanışına her sene olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Pek çok ihracatçı, firma temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin son gününün açılışında konuşan TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, “İnovasyonun yanında bu yıl girişimciliği de kattığımız etkinliği 70 bin kişinin katılımı ile bitireceğimize inanıyoruz. Etkinliğimiz sayesinde Türkiye’de inovasyon algısı 15 basamak birden çıktı” dedi.

Aynı zamanda TİM İnovasyon Komitesi Başkanı da olan Tahsin Öztiryaki, “Etkinlikte 7 Teknopark, 30 Üniversite Kulübü açtıkları stantlarda ürünlerini sergiledi. Born Global çerçevesinde fikirleriyle yarışmalarımıza yerli-yabancı girişimciler katıldı ve yatırımcılar, yatırımcı ağları onları destekledi. Farklı illerdeki TİM-TEB Girişim Evlerimizden projelerini sergilemek için firmalarımız ve girişimcilerimiz geldi. Hepsi etkinliğimize güç kattı. Etkinliğin başarısında emeği geçen Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, İBB, 12 STK ve kamu kurumu ile birlikte İnovasyon Komitesi Üyelerine, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

“Müşteri Bağımlılığını Yüzde 5 Artıranın Geliri Yüzde 95 Artabilir”

Global Kinetics Başkanı Jeff Wallace, yatırımların geri dönüşüne yönelik yaptığı konuşmada, “Yatırımın geri dönüşü olacak mı? sorusuna istediğiniz yanıtı almak için kullanıcı tecrübesine odaklanmak gerekiyor” dedi. Wallace, şunları söyledi: “Güçlü kullanıcı tecrübesi sürdürülebilirlik için önemli. Örneğin Uber, kullanıcı deneyimine odaklanan en iyi şirketlerden birisi. Bir fırıncı da olabilirsin çok büyük bir şirket sahibi de. Önemli olan kullanıcının kendisini iyi hissetmesine yardımcı olmaktır. Müşteri sadakatine odaklanmak gerekli. Müşteri bağımlılığınızı sadece yüzde 5 artırarak gelirinizi yüzde 25 ila 95 arasında artırabilmek mümkün. Bunu kim istemez? Günümüzde şirketler arasındaki fark, kullanıcı deneyimlerine olan yaklaşımlarıyla belirleniyor.”

Shell Eco Marathon Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

Etkinlikte dünyanın en önemli öğrenci inovasyon yarışmalarından olan ve tasarladıkları enerji tasarruflu araçlarla en az enerji harcayarak en uzun mesafeyi kat etmeye çalışan ekiplerin yarıştığı

Shell Eco Marathon Türkiye Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri sahiplerine TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem birlikte verdi. Shell Eco Marathon Ödüllerini kazanan ekipler ve ödülleri şöyle gerçekleşti:

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