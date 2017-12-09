Naci Ağbal Bakanlıkların İletişim Harcamalarını Açıkladı!
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Naci Ağbal Bakanlıkların İletişim Harcamalarını Açıkladı!


Naci Ağbal Bakanlıkların İletişim Harcamalarını Açıkladı!
Naci Ağbal Bakanlıkların İletişim Harcamalarını Açıkladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-09 Saat: 15:07:57
Anasayfa Eko Gündem Naci Ağbal Bakanlıkların İletişim Harcamalarını Açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sunduğu önergeyi cevaplayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkların son beş sene içindeki faturasını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP’li Milletvekili Tanrıkulu’nun sunduğu soru önergesini, Maliye Bakanı Naci Ağbal cevapladı. Yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkların beş sene süresince yaptığı telefon görüşmelerinin 79 milyon 185 bin lira olduğunu ve en fazla ödemenin Turkcell'e gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hükümetin devamlı olarak söz ettiği “Kamuda Tasarruf Sloganı” üzerine gereksiz harcamalardan uzak durulacağı yönünde açıklamaların ardından Maliye Bakanı Ağbal, Bakanlıkların 2012 ve 2017 seneleri arasındaki iletişim harcamalarının kamuya maliyetinin 79 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sunduğu soru önergesinde, 2012 ve 2017 seneleri arasında Bakanlıkların ya da bakanlığa bağlı kurumların kullandığı mobil telefon hatlarının, konuşma ve SMS tutarlarını ve sabit hatlardan gerçekleştirilen görüşmelerin maliyetinin ne kadar olduğunu yöneltti. Haziran ayında sunulan soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ve SMS kayıtlarının kamuya maliyetinin toplam 79 milyon 185 bin 931 lira tutarında olduğunu ifade etti.

En Çok Ödeme Turkcell’e Yapıldı

Tanrıkulu’nun sunduğu soru önergesine verdiği cevaplarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, beş senelik süreçte Türk Telekom’a 18 milyon 890 bin lira tutarında, Vodafone'a 10 milyon 586 bin lira tutarında ve Ensar Vakfına sponsor olması ile tartışmalar meydana getiren Turkcell'e 49 milyon 708 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini dile getirdi. Turkcell'e gerçekleştirilen ödemelerin kademeli olarak artması tepki çekti.

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