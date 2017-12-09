Türk Telekom Yüzde 55’lik Hissesini Satışa Çıkardı
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Türk Telekom Yüzde 55’lik Hissesini Satışa Çıkardı


Türk Telekom Yüzde 55’lik Hissesini Satışa Çıkardı
Türk Telekom Yüzde 55’lik Hissesini Satışa Çıkardı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-09 Saat: 15:39:48
Anasayfa Eko Gündem Türk Telekom Yüzde 55’lik Hissesini Satışa Çıkardı

Hissedar değişikliği ile adından sıkça söz ettiren Türk Telekom, beş senelik planlamasına göre büyümek için daha çok borçlanma yapmayacak.

Şirketin ana hissedarı Oger grubu’nun kredilerini ödeyememesi nedeniyle hissedar değişikliğinin gündemde olduğu Türk Telekom'un CEO'su Paul Doany, potansiyel yatırımcılar açısından firmanın değerini yükseltmek için yaptığı beş senelik plan dahilinde, şirketin büyümesi için daha fazla borçlanmayacaklarını bildirdi. Önümüzdeki senelerde pazar payını ve gelir artışını sağlamayı hedefleyen beş senelik stratejik planın sermaye yatırımlarını asgaride tutmayı düşündüğünü belirten Doany, Oger'e ve Türk Telekom'a borç vermiş bankaların plana olumlu baktığını dile getirdi.

Uygulanacak plana göre, Türkiye'deki en yaygın sabit ses ve veri şebekeli şirket, bu fırsatı değerlendirerek kısa vadede kârlılığı az olsa da yeni müşteriler edinecek ve penetrasyon oranını artıracak, kazanılan yeni müşterilere de mobil abonelik ya da TV gibi katma değerli hizmetler satacak ve uzun vadeli gelir artışını hedefliyor.

Doany, Türk Telekom'un potansiyel alıcılar açısından cazip olması için piyasa değeriyle OTAŞ'ın bankalardan aldığı kredinin gösterdiği değerleme arasındaki farkın kapanması gerektiğini bildirdi. Firmanın ana hissedarı olan Saudi Oger'e bağlı OTAŞ'ın, yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vermesiyle 2013 senesinde aldığı 4.75 milyar dolarlık krediyle şirket değerlemesinin 8.6 milyar dolar olması gerektiğini belirtti. Hisselerin Cuma günki kapanışına göre piyasa değeri 5.6 milyar dolar değerinde.

Hisse Sahibi Belli Olmadan Stratejik Karar Alınmayacak

OTAŞ, krediyi geri ödeyememesi nedeniyle Türk Telekom hisselerini satma yönündeki seçenekleri inceliyor. Şuan bu hisselerle ilgilenen iki potansiyel alıcı var. Doany, yüzde 55 hissenin sahiplerinin belirlenmesinin ardından stratejinin ayrıntılarının kesinlik kazanacağını söyledi. Doany, bankaların ve yüzde 55 hisse sahibinin düşünceleri netlik kazanıncaya kadar Türk Telekom seviyesinde ekstrem bir karar almayacağını dile getirdi.

 

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