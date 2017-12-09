TESK : Ücretsiz Servisler Kaldırılsın!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, ücretsiz taşımacılıkla alakalı açıklamalarda bulundu. Alışveriş merkezlerinin, süpermarketlerin ve sosyete pazarlarının müşterileri çekebilmek adına ücretsiz olarak hizmete sunduğu servislerin, halk otobüsü, dolmuş, taksici gibi esnaflara büyük oranda zararlar verdiğine değinen Palandöken, kaçak bir şekilde faaliyetlerini sürdüren bu servislerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Ücretsiz Yapılan Taşımacılık Hizmetleri İçin AVM'ler Vergi Mükellefi Olmalı

Müşterileri çekebilmek adına kullanılan bu yöntemin doğru bir yöntem olmadığının altını çizen Palandöken, alışveriş merkezi yönetimlerinin yaptıkları taşımacılık hizmetinden ötürü vergi mükellefi olmaları gerektiğini savundu. Servis araçlarının personel taşımacılığı adına ruhsat aldığını fakat amaçlarının dışında kullanıldığını aktaran Palandöken, taşımacılık yapan esnafların bu tür haksız rekabetlere karşı dur demesi gerektiğinin altını çizdi.

Belirli zaman aralıklarıyla hareketlerlerini gerçekleştiren alışveriş merkezleri servislerinin taşımacılık yapan esnaflarla adeta rakip şekilde hareket ettiklerini belirten Palandöken, Alışveriş merkezlerinin bahsi geçen servislerle sadece personel taşıması yapması gerektiğini belirtti. Servislerin sayısının her geçen gün daha fazla arttığını vurgulayan Palandöken, bunun adil bir uygulama olmadığını belirtti.

Servisler Acilen Kaldırılmalı

Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince ücretsiz hizmetlerin dahi ücret alınmış gibi vergisinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, bahsi geçen konuda kimsenin denetim gerçekleştirmediğini iletti. Alışveriş merkezlerinin bir çoğunun bu haksız rekabeti internet siteleri üstünden de yazılı olarak beyan ettiğini dile getiren Palandöken, bu servislerin acil bir şekilde kaldırılmasının gerekli olduğunu ve yapılan bu haksız rekabetin oldukça kısa bir süre zarfı içerisinde önlenmesini beklediklerini vurguladı.