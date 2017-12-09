Ürünlerde Adeta Patlama Yaşandı! Üretici Taleplere Yetişemiyor
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Ürünlerde Adeta Patlama Yaşandı! Üretici Taleplere Yetişemiyor


Ürünlerde Adeta Patlama Yaşandı! Üretici Taleplere Yetişemiyor
Ürünlerde Adeta Patlama Yaşandı! Üretici Taleplere Yetişemiyor Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-09 Saat: 16:24:22
Anasayfa Eko Gündem Ürünlerde Adeta Patlama Yaşandı! Üretici Taleplere Yetişemiyor

Elazığ'ın meşhur ürünlerinden olan Orcik ve Ağın leblebisinin tescilleneceği duyurulunca, ürünlere taleplerde adeta patlama yaşandı.

Yurt içerisinde yöresel ürünler göz önüne alındığında oldukça zengin ürünlere sahip olan Elazığ'da tescil aşamasında bulunan orcik ve Ağın leblebisine yönelik talepler yoğunlaştı. Elazığ için önemli bi yere sahip olan ve 2007 senesinde tescillenen öküzgözü üzümünden sonra, Elazığ Valiliği tarafından iki sene önce Ağın leblebisi, geçtiğimiz senede orcik ve Boğazkere üzümüne coğrafi bölge işaret tescili alınabilmesi adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru gerçekleştirilmişti. 

Ürünlerin tescili ile ilgili atılan adımlar bahsi geçen ürünlere olan talebinde yoğunlaşmasına sebep oldu. Elazığ'da ürünlerin tescillenmesi beklenirken, üreticilerde talep yoğundan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

Tescil Belgeleri Bir Kaç Ay İçinde Hazır

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım konu hakkında açıklamalarda bulunarak, tescil işlemlerinde son aşamaya gelindiğinden bahsetti. Bir kaç ay içerisinde ürünlerin tescil belgelerinin gelmesini beklediklerini aktaran Kaldırım, cografi işaret belgesinin ürünlere marka değeri sağladığını vurguladı. 

Ürünlere alınacak coğrafi işaret belgesinin duyurulmasından sonra, ürünlere oldukça yoğun bir talep gelmeye başladığını kaydeden Kaldırım, Orcik'in Amerika'ya kadar ihracının gerçekleştiğini işaret etti. Bu durumun Ağın leblebisi içinde geçerli olduğunu belirten Kaldırım, üreticilerin taleplere yetişmekte zorlandığını ifade etti. 

Daha önce tescillenmiş olan Öküzgözü üzümünün ise yurt dışından oldukça fazla isteyeni olduğunu aktaran Kaldırım, ürünlerin tescillenmesinin ekonomik açıdan dünyada önemli bir yer aldığını dile getirdi. 

Üretim Alanları Genişletilecek

Ürünlere gelen talepleri karşılayabilmek adına üretim alanlarının genişletileceğini söyleyen Kaldırım, daha çok katma değer elde edebilmek için ilgili olan kurumlarla iş birliklerinin yapıldığını sözlerine ekledi. 

Ürünlerin satışını gerçekleştiren Evren Sesli ise konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, durumdan bir hayli memnun olduklarını ve tescilin duyulması sonrasında Orcik ve Ağın leblebisi satışlarında yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artış yaşandığını belirtti. 

Elazığ Valiliği Elazığ Orcik Ağın leblebisi Öküzgözü üzümü Türk Patent ve Marka Kurumu
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