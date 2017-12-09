Yeni Yatırım Avrupa'nın En Büyüğü Olacak!
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Yeni Yatırım Avrupa'nın En Büyüğü Olacak!


Yeni Yatırım Avrupa'nın En Büyüğü Olacak!
Yeni Yatırım Avrupa'nın En Büyüğü Olacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-09 Saat: 16:52:12
Anasayfa Eko Gündem Yeni Yatırım Avrupa'nın En Büyüğü Olacak!

Aydın'a bağlı Söke ilçesinde 500 milyon dolar yatırımla kurulacak olan fabrikanın Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olduğu belirtildi.

Ekononomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçtiğimiz aylarda Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunarak Türkiye'ye milyarlık yatırımın geleceğini belirtmişti. Bahsi geçen yatırımın KİPAŞ Holding tarafından yapılacağı ve Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olacağı belirtildi. 

KİPAŞ Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olan Sinem Öksüz Dedebayraktar konu hakkında açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin ithal etmiş olduğu kağıtların bahsi geçen yatırımla ihraç edileceğini duyurdu. 

Dedebayraktar, KİPAŞ Holding'in 2004 senesinde üretim faaliyetlerine başladığını belirterek, Kağıt Sanayi ile sektör içerisine adım attıklarını ifade etti. Aydın'ın Söke ilçesinde kağıtlardan üretim gerçekleştirecek olan fabrikanın inşasının sürdüğünü dile getiren Dedebayraktar, 2019 senesinin sonlarına doğru bu fabrikayı üretime almayı amaçladıklarını belirtti. 

2018'de Yapılacak En Büyük Özel Sektör Yatırımı

Ülkenin büyümesini ve yerli yatırımları desteklediklerini aktaran Dedebayraktar, Avrupa'nın en büyüğü olması planlanan fabrikanın 2018 senesinde gerçekleşecek olan en büyük özel sektör yatırımı olmasını beklediklerini ifade etti. 

İki adet makine yatırımının gerçekleşeceğini ve bu yatırımların birinin kapasitesinin Kahramanmaraş'ta olan makineyle aynı olacağını, diğerinin ise 720 bin ton kapasiteye sahip olacağını kaydeden Dedebayraktar, yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton değerinde yeni yatırım yapılacağını dile getirdi. 

Türkiye'deki karton üretiminin yaklaşık olarak yüzde 45'lik oranının tek bir makine tarafından gerçekleşeceğini işaret eden Dedebayraktar, Türkiye'nin yaptığı 300 milyon dolarlık ithalatının bitmesinin hedefleri arasında olduğunu belirtti. 225 milyon dolar değerinde ihracat ihtimalinin olduğuna değinen Dedebayraktar, bu şekilde cari açığa 500 milyon dolar destek sağlanabileceğini sözlerine ekledi. 

Bir Yeni Yatırımda Kahramanmaraş'a

KİPAŞ Holding'in kağıt sektörü içerisinde yapmış olduğu yatırımların Aydın'la sınırlı kalmadığını aktaran Dedebayraktar, Bilecik'in Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ne de yeni yatırımlar gerçekleştirildiğini belitti. Bahsi geçen yatırımın yaklaşık değerinin 40 milyon Euro olduğunun altını çizen Dedebayraktar, bu fabrikanın açılış tarihi olarak ise 2018 senesinin eylül ayını işaret etti. 

Öte yandan konuşması sırasında geri dönüşüm hakkında bilgiler aktaran Dedebayraktar, bu konuda herkesin bilinçlenmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, çöpe atılmış olan ürünlerin ekonomiye zararı olduğunu sözlerine ekledi. 

Aydın Söke KİPAŞ Holding Bilecik Bozüyük Kağıt Fabrikası
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