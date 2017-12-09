Toyota'nın Türkiye Fabrikası Avrupa Tesislerini Solladı
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Toyota'nın Türkiye Fabrikası Avrupa Tesislerini Solladı


Toyota'nın Türkiye Fabrikası Avrupa Tesislerini Solladı
Toyota'nın Türkiye Fabrikası Avrupa Tesislerini Solladı Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-09 Saat: 17:39:47
Anasayfa Eko Gündem Toyota'nın Türkiye Fabrikası Avrupa Tesislerini Solladı

Sakarya'da bulunan Toyota'nın Türkiye fabrikası, istihdam ve ihracat konularında Avrupa'daki tesisleri solladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Hiroshi Kato açıklamalarda bulunarak yakalamış oldukları başarı ve amaçlarını anlattı. 

Kato açıklamalarında geçtiğimiz senenin kasım ayı içerisinde toplam da 400 milyon euro değerindeki yatırımla Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli Toyota C-HR'ı üretim bantlarından indirmelerinden sonra, üretim alanında, ihracat alanında ve istihdam alanında yakaladıkları başarılardan bahsetti. 

İstihdam Edilen Kişi Sayısı 5 Bine Ulaştı

Toyota C-HR ile üç vardiyalı üretim sistemine geçildikten sonra fabrikanın kapasitesinin iki katına çıkarılıp 280 bine yükseltildiğinin altını çizen Kato, istihdamı gerçekleşen kişi sayılarınında üretimle doğru orantılı bir artış yaşayarak 5 bin kişiye yükseldiğini belirtti. 

Üretilen üçüncü modelle birlikte Japonya'nın haricinde ilk TNGA modeli üreten fabrika özelliğini taşıdıklarını aktaran Kato, fabrika içerisinde sene sonuna kadarki olan zaman diliminde 280 bin araç üretimi yaparak, 248 bin araç ihracatı gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. 

Senenin 11 aylık dönemi baz alındığında geçtiğimiz sene aynı döneme oranla yüzde 102 artış yaşanarak toplam 254 bin 928 araç üretimi yapıldığını belirten Kato, 2018 senesi içerisinde de odak noktalarının tam kapasiteyle üretimlerine devam etmek olduğunu dile getirdi. 

100 Ülkeye İhracat

Kato kuruluşlarından bu zamana kadar geçen süre zarfı içerisinde toplam 2.3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, 25 milyar dolar değerinde de ihracatları bulunduğunu aktardı. Yapılan bu ihracatların yüzde 74'lük kısmının Avrupa'ya, yüzde 20'lik kısmının Kuzey Amerika'ya, yüzde 6'lık kısmının ise diğer ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Kato, yüksek kalite standartları göz önüne alınarak üretilen modellerin yaklaşık olarak yüz ülkeye ihraç edildiğini sözlerine ekledi. 

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