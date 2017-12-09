Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın Kapanış Töreninde Konuştu
Advert Advert Advert


Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın Kapanış Töreninde Konuştu


Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın Kapanış Töreninde Konuştu
Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın Kapanış Töreninde Konuştu Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-09 Saat: 18:08:07
Anasayfa Eko Gündem Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın Kapanış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın kapanış töreninde konuşma gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM tarafından düzenlenmiş olan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın kapanışındaki törende açıklamalarda bulundu. Etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası'nın Türkiye inovasyon ve Girişimcilik Haftası'na dönüştürülmesini doğru biçimde alınmış bir karar olarak nitelendirdi.  

Yapılan bu değişiklikle İstanbul'un girişimcilikte uluslararası bir marka olabilmesi ve ülkeden büyük girişimciler çıkarma neticesinde hep birlikte çalışılabileceğinin altını çizen Erdoğan, 2014 senesinde Anadolu'ya yayılmış olan bu etkinliğin bütün kesimleri bir arada toplamasının oldukça önemli olduğuna değindi. 

Türkiye Yatırımcıları Cezbediyor

Hafta boyunca bilgi ve birikimleriyle katılımcılara ilham sağlayan konuşmacıları kutladığını belirten Erdoğan, etkinlik kapsamında projeleri sergilenmiş olan ve yapılan değerlendirmelerden sonra ilk üçe girme başarısı yakalayan girişimcilere tebriklerini iletti. 

Konuşması sırasında Türkiye'nin yatırımcıları cezbeden bir ülke olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, ekonominin hız kazandığını belirterek ülkenin küresel sisteme entegre bir ekonomisinin olduğuna değindi. 

Girişimcilere Türkiye'ye Güvenin Çağrısı

Bütün girişimcilere Türkiye'ye güvenmeleri çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede çok sayıda girişimci olduğunu ve üretime devam edileceğini aktardı. Üretim yarışında Türkiye'nin ön plana çıktığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin büyümesinde katkısı olanların Türkiye ile birlikte kazanç sağlayacağını belirtti. 

Konuşması sırasında belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına, kamunun sağladığı desteklerin yanı sıra aynı amaçlar doğrultusunda yatırım gerçekleştiren girişim sermayesi fonlarını da harekete geçirmenin gerekliliğinden bahseden Erdoğan, özel sermaye fonları sektörünün son seneler içerisinde bir çok yatırımcıdan kayda değer bir tutar topladığının farkında olduklarını ifade etti. 

Öte yandan dünya genelinde 2008 senesinde yaklaşık olarak 4 bin 700 özel sermaye fonu olduğunu belirten Erdoğan bu rakamın içinde bulunduğumuz zaman diliminde 7 bini aştığını dile getirdi. 

Recep Tayyip Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Türkiye İnovasyon Haftası
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek