Erdoğan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın Kapanış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM tarafından düzenlenmiş olan İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın kapanışındaki törende açıklamalarda bulundu. Etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası'nın Türkiye inovasyon ve Girişimcilik Haftası'na dönüştürülmesini doğru biçimde alınmış bir karar olarak nitelendirdi.

Yapılan bu değişiklikle İstanbul'un girişimcilikte uluslararası bir marka olabilmesi ve ülkeden büyük girişimciler çıkarma neticesinde hep birlikte çalışılabileceğinin altını çizen Erdoğan, 2014 senesinde Anadolu'ya yayılmış olan bu etkinliğin bütün kesimleri bir arada toplamasının oldukça önemli olduğuna değindi.

Türkiye Yatırımcıları Cezbediyor

Hafta boyunca bilgi ve birikimleriyle katılımcılara ilham sağlayan konuşmacıları kutladığını belirten Erdoğan, etkinlik kapsamında projeleri sergilenmiş olan ve yapılan değerlendirmelerden sonra ilk üçe girme başarısı yakalayan girişimcilere tebriklerini iletti.

Konuşması sırasında Türkiye'nin yatırımcıları cezbeden bir ülke olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, ekonominin hız kazandığını belirterek ülkenin küresel sisteme entegre bir ekonomisinin olduğuna değindi.

Girişimcilere Türkiye'ye Güvenin Çağrısı

Bütün girişimcilere Türkiye'ye güvenmeleri çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede çok sayıda girişimci olduğunu ve üretime devam edileceğini aktardı. Üretim yarışında Türkiye'nin ön plana çıktığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin büyümesinde katkısı olanların Türkiye ile birlikte kazanç sağlayacağını belirtti.

Konuşması sırasında belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına, kamunun sağladığı desteklerin yanı sıra aynı amaçlar doğrultusunda yatırım gerçekleştiren girişim sermayesi fonlarını da harekete geçirmenin gerekliliğinden bahseden Erdoğan, özel sermaye fonları sektörünün son seneler içerisinde bir çok yatırımcıdan kayda değer bir tutar topladığının farkında olduklarını ifade etti.

Öte yandan dünya genelinde 2008 senesinde yaklaşık olarak 4 bin 700 özel sermaye fonu olduğunu belirten Erdoğan bu rakamın içinde bulunduğumuz zaman diliminde 7 bini aştığını dile getirdi.