Sivas-İstanbul Arası Mesafe Kısalıyor! 5 Saat Olacak!

Yüksek Hızlı Tren’in inşaatları son hız devam ediyor. Ahmet Arslan (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı) konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, YHT’nin işletmesinde tam 1213 kilometrelik hat olduğunu belirterek, bu alandaki firma çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi. YHT ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 2 saate düşecek. Otobüs ile 6 saat süren yolculuk hızlı tren ile 2 saate inecek.

Yüksek Hızlı Tren şu anda Ankara-Pendik arasında çalışıyor. İlerleyen zamanlardaa Haydarpaşa’ya kadar olan kısmı biterse, Sivas’tan çıkan bir yolcu sadece 5 saat içerisinde Haydarpaşa’ya ulaşabilecek.

Ankara Sivas Arası 2 Saat!

YHT’yi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Arslan, Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara-Sivas arasındaki yapımının hala devam ettiğini söyleyen Arslan, en kısa sürede YHT’yi hizmete sunmaya çalıştıklarını da belirtti.

Söz konusu tren hattının yani Ankara-Sivas hızlı tren hattının 2018 sonu 2019 başı gibi hizmete açılacağını söyleyen Bakan, bütün güzergah boyunca alt ve üst yapıda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Üst yapıyla ilgili bir eksiklik olduğunu söyleyen Bakan, onun da giderildiğini ve çalışmaya başlandığını, önümüzdeki yılın sonlarına doğru ya da 2019’un başlarında hızlı trenin hizmete gireceğini söyledi.

Toplamda 603 kilometre uzunluğa sahip olan Ankara-Sivas demiryolunda, iki şehir arasındaki seyahat süresini kısaltacak 250 km/sa hıza uygun, elektrikli, çift hatlı, sinyalli yeni YHT hattının yapımı hedefleniyor.

Uzun yıllardır çalışması süren Yüksek Hızlı Tren’in çalışmalarında hızlanma yaşandı. Önümüzdeki yıllarda bitecek olan proje ile İstanbul-Sivas arası 5 saate, Sivas-Ankara arası ise 2 saate düşecek!