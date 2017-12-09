8 Yılda Bitmeyen İnşaat Türk İmzasıyla 8 Ayda Bitti!

Bin Ladin şirketi tarafından yapımına başlanan ve 8 yıl sürüp de tamamlanmayan havalimanının inşaatı Türk firma Limak-Summa ile 8 ayda bitirildi. Senegal’in başkenti olan Dakar’daki inşaat Türk şirketinin çalışması ile 8 ayda sonlandı.

Havalimanı inşaatlarındaki başarılarıyla ün yapan Türk firmaları, son projesini Senegal’de ortaya koydu. Suudi Arabistan şirketlerinden olan Bin Ladin tarafından tam 8 yıl önce inşaatına başlanan havaalanının yapımı bir türlü bitmiyordu. Blaise Diagne Havalimanı’nın inşaatı Türk şirketi olan Limak-Summa’ya devredilince 8 ayda bitti. 500 kişinin çalıştığı ve 500’ünün de Türk olduğu şirket, 42 bin metrekare alana yapılan liman için tam 575 milyon Euro harcadı.

Tüm Dünyada Türk Bayrağı Dalgalanıyor!

Havalimanın 3 milyon yolcu kapasitesi var. Yani yılda hemen hemen 80 bin uçak iniş-kalkış gerçekleştirecek. Batı Avrupa ile geçiş sağlanan noktaya yapılan Havalimanı, bölgenin bağlantı merkezi haline gelecek. Havalimanın 25 yıllık işletmesini de Senegal devleti ile Limak-Summa Grubu ortaklaşa yapacak.

Havalimanının açılışı için Senegal protokolü haricinde Türkiye’den de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Ayrıca katılan isimler arasında Limak Holding’in Başkanı Nihat Özdemir de vardı.

Konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. Bakan 25 yıl Türk şirketinin işleteceği bu havalimanında tam 25 yıl Türk bayrağının dalgalanacağını söyledi. Artık askeri olarak bir yer gidip bayrak asmanın önüne geçildiğini söyleyen Bakan, ekonomide de Türk bayrağının tüm dünyada dalgalandığını söyledi. Bakan, ülkedeki diğer projelerle de Türklerin ilgilendiğini belirtti.