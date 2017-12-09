Savunmada Hız Kesmiyoruz! Türk Firma Kuveyt’te Show Yapacak!
Advert Advert Advert


Savunmada Hız Kesmiyoruz! Türk Firma Kuveyt’te Show Yapacak!


Savunmada Hız Kesmiyoruz! Türk Firma Kuveyt’te Show Yapacak!
Savunmada Hız Kesmiyoruz! Türk Firma Kuveyt’te Show Yapacak! Seda Polat - Tarih: 2017-12-09 Saat: 19:35:11
Anasayfa Şirketler Savunmada Hız Kesmiyoruz! Türk Firma Kuveyt’te Show Yapacak!

Yerli üretim silahların yanında Türk firmalarınca üretilen savunma araçları hem olaylara müdahalelerde kullanılıyor hem de ihracata konu oluyor.

Savunma sanayi son iki yıldır Türkiye’nin en çok yatırım yaptığı alanlar arasında. Yerli üretim silahların yanında Türk firmalarınca üretilen savunma araçları hem olaylara müdahalelerde kullanılıyor hem de ihracata konu oluyor.

TOMA’nın üretimini yapan Katmerciler isimli firma, aynı zamanda ürettiği bu zırhlı araçları pek çok ülkeye satıyor. Firma şimdi de yaptığı işleri göstermek için bir fuarda Show yapmaya hazırlanıyor. Zırhlı iş makinelerinden ve tekerlekli, zırhlı araçlardan oluşan araçlarını firma önümüzdeki günlerde Kuveyt’te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı’nda araçlarını sergileyecek.

Firma Yurtdışı Ataklarında Devam Ediyor!

Firmanın bu katıldığı ilk fuar da değil. Firma daha önceleri Bahreyn, Londra ve Bangkok’ta da fuarlara katıldı.

Yurt dışı satışlarını geliştirmek isteyen firma, atılımlarını sürdürüyor. Bu amaç uğruna Eylül ayında Londra’da fuara katılan firma, Ekim ayında Bahreyn’de, Kasım ayında ise Bangkok’ta fuarlara katıldı. Firma şimdi de Kuveyt’te gerçekleşecek olan fuara hazırlanıyor.

Özellikle askeri heyetlerin, sektör profesyonellerinin ve şirlet temsilcilerinin katıldığı bu fuarlar, uluslararası buluşma platformları olarak anılıyor. Bu fuar en çok yeni ürününü tanıtmak isteyen firmaların işine geliyor. Bu sebeple de Katmerciler’in yeni geliştirdiği ürün ve teknolojilerinin uluslararası tanıtıma fırsat sunuluyor. Ürettiği malların tamamını kendi tasarlayan firma, zırhlı tekerlekli araçların yanında zırhlı iş makineleri üretimi de yapıyor.

Firma Kuveyt’teki fuara SMM yani Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda katılacak. Fuarda diğer dünya ülkelerinin savunma şirketleri temsilcileri ve askeri yetkilileri bulunacak. 

toma katmerciler türk savunma şirketleri savunma sanayi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek