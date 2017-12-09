Başbakandan Özel Sektöre Övgü Dolu Sözler! Yol Haritasını Beraber Çizeceğiz!

TÜSİAD YİK toplantısında konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılını işaret ederek yol haritasının hazırlandığını belirtti. Türkiye’nin kalkınması konusunda özel sektörün rolüne değinen Yıldırım, kamunun 1 katkı sağlaması durumunda özel sektörün 8 katkı sağladığını belirtti. Yıldırım özel sektörü kastederek, onları dikkate almadan, meseleye dahil etmeden plan yapılmanın söz konusu olmayacağını söyledi ve 2018 yol haritasının beraber yapılacağını söyledi.

Toplantıda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, toplantıdaki değerlendirilmelerin not alındığını belirterek, yapılacak geniş çaplı istişarelerle konunun açıklığa kavuşacağını bildirdi.

Ekonomik Saldırı Her Bir Yandan!

Türkiye’nin son 15 yılda geldiği noktaya değinen Başbakan, 2008 krizinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen, bu krizin etkilerinin hala devam ettiğini söyledi. Zamanında alınan tedbirlere dikkat çeken Başbakan, bu tedbirler nedeniyle krizden en asgari düzeyde etkilenen ülkelerden olduğumuzu söyledi. Başbakan Yıldırım, bu krize rağmen Türkiye’nin büyümesinin artmasına, istihdamının artmasına ve üretime katkı sağlamasına devam ettiğini söyledi.

2013 yılında Türkiye’deki faiz oranının %5’in altına indirildiğini söyleyen Yıldırım, IMF’ye olan borcun kapatıldığına da dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişiminden de söz eden Başbakan, bunu yapanlarının amaçlarının Türkiye’nin önünü kesmek olduğunu söyledi.

Bütün şartlara rağmen Türkiye’nin büyümesinin devam ettiğini söyleyen Yıldırım, enflasyon rakamlarının da giderek düştüğünü belirtti.

Reza Zarrab davasına da değinen Başbakan, Amerikan yetkililerinin Reza Zarrab’a yalan söylemesi için baskı yaptığını, sonra da dönüp Türkiye’de adalet aradıklarını söyledi. Bunun da ekonomik saldırı olduğunu söyleyen Başbakan, Türk milletinin bu saldırıyı da bertaraf edeceğini belirtti.