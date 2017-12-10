36 Saatte Münih’e Gidecektik, 37 Saatte Türkiye’den Çıkamadık
Advert Advert Advert


36 Saatte Münih’e Gidecektik, 37 Saatte Türkiye’den Çıkamadık


36 Saatte Münih’e Gidecektik, 37 Saatte Türkiye’den Çıkamadık
36 Saatte Münih’e Gidecektik, 37 Saatte Türkiye’den Çıkamadık Hatice Demir - Tarih: 2017-12-10 Saat: 08:28:47
Anasayfa Eko Gündem 36 Saatte Münih’e Gidecektik, 37 Saatte Türkiye’den Çıkamadık

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener gümrüklerde yaşadıkları sıkıntıları değerlendirerek sektörün önündeki en büyük engellerden birinin gümrükler olduğunu söyledi.

Ülkemizin hem yurt içinde yaşadığı sorunlar hem de uluslararası krizler ve dalgalı döviz ve petrol fiyatları ile boğuşmasına rağmen uluslararası nakliyecilik açısından bir önceki seneye oranla yüzde 6 gelişim kaydettiklerini belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener konu ile ilgili birçok ülkeyle durumumuzu açıkladı. Şener, petrol ile geçinmekte olan ülkelerin alım güçlerinin azalması nedeni ile bu ülkeler ile olan ihracatımızın yarıya indiğini, Orta Asya’da birçok projenin ertelendiğini, Rusya ile aramızdaki ticaretin hala normale dönmediğini ve Almanya ile de sorunlarımızın devam etmesi nedeni ile hala arzu edilen miktarlarda ihracat yapılamadığını belirterek bütün bu aksaklıklara rağmen yıl sonunda toplamda yüzde 10’luk bir artış ile 1 milyon 250 bin sefer yapmış olarak seneyi kapatmak istediklerini ifade etti.

Gümrük En Büyük Sorunumuz

Özellikle Avrupa’ya gerçekleştirilen seferlerde gümrüğün daha da önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden Şener Almanya’nın otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi gibi sektörlerin kendilerine daha yakın alanlara üretimlerini taşımaları durumunda teşvik verdiğini ve bunun da Bulgaristan gümrüklerinde kendilerine kasıtlı bekletme olarak geri döndüğünü söyledi. Normal şartlar altında 36 saatte Münih’te olabilecekken Türkiye gümrükleri de dahil olmak üzere birçok gümrükte bekledikleri için sorun yaşadıklarını ifade eden Şener ihracatını 3’e katlamak isteyen bir ülkeye bu durumun yakışmadığını söyledi.

Orta Doğu İhracatta Hala Lider Konumda

Ülkemizin yurt dışına karayolları ile ürün sevk ettiği ülkeler arasında önceliği yine de Orta Doğu almaya devam ediyor. Irak, İran ve Ürdün’ün yanı sıra Katar’a yapılan ticaretin de artması bu ülkeye gerçekleştirilen sefer sayısını arttırdı. Doğu Avrupa ülkeleri açısından da benzer bir durum söz konusu. Özellikle Slovenya, Kosova, Macaristan ve Sırbistan gibi ülkeler ile ticaretimiz artmaya devam etti. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener gümrük nakliyeciler ihracat
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek