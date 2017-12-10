36 Saatte Münih’e Gidecektik, 37 Saatte Türkiye’den Çıkamadık

Ülkemizin hem yurt içinde yaşadığı sorunlar hem de uluslararası krizler ve dalgalı döviz ve petrol fiyatları ile boğuşmasına rağmen uluslararası nakliyecilik açısından bir önceki seneye oranla yüzde 6 gelişim kaydettiklerini belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener konu ile ilgili birçok ülkeyle durumumuzu açıkladı. Şener, petrol ile geçinmekte olan ülkelerin alım güçlerinin azalması nedeni ile bu ülkeler ile olan ihracatımızın yarıya indiğini, Orta Asya’da birçok projenin ertelendiğini, Rusya ile aramızdaki ticaretin hala normale dönmediğini ve Almanya ile de sorunlarımızın devam etmesi nedeni ile hala arzu edilen miktarlarda ihracat yapılamadığını belirterek bütün bu aksaklıklara rağmen yıl sonunda toplamda yüzde 10’luk bir artış ile 1 milyon 250 bin sefer yapmış olarak seneyi kapatmak istediklerini ifade etti.

Gümrük En Büyük Sorunumuz

Özellikle Avrupa’ya gerçekleştirilen seferlerde gümrüğün daha da önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden Şener Almanya’nın otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi gibi sektörlerin kendilerine daha yakın alanlara üretimlerini taşımaları durumunda teşvik verdiğini ve bunun da Bulgaristan gümrüklerinde kendilerine kasıtlı bekletme olarak geri döndüğünü söyledi. Normal şartlar altında 36 saatte Münih’te olabilecekken Türkiye gümrükleri de dahil olmak üzere birçok gümrükte bekledikleri için sorun yaşadıklarını ifade eden Şener ihracatını 3’e katlamak isteyen bir ülkeye bu durumun yakışmadığını söyledi.

Orta Doğu İhracatta Hala Lider Konumda

Ülkemizin yurt dışına karayolları ile ürün sevk ettiği ülkeler arasında önceliği yine de Orta Doğu almaya devam ediyor. Irak, İran ve Ürdün’ün yanı sıra Katar’a yapılan ticaretin de artması bu ülkeye gerçekleştirilen sefer sayısını arttırdı. Doğu Avrupa ülkeleri açısından da benzer bir durum söz konusu. Özellikle Slovenya, Kosova, Macaristan ve Sırbistan gibi ülkeler ile ticaretimiz artmaya devam etti.