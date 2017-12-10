Hamsiler Kuzeye Kaçtı Fiyatlar Uçuşa Geçti

Karadeniz sahillerindeki soğukluk hamsiye yeterli gelmeyince tekrar Kuzeye yöneldi. Gürcistan ve Rusya yönüne ilerleyen hamsi süreleri balıkçıların ağlarının boş kalmasına neden oldu. Tezgahlar boşaldı, fiyatlar uçuşa geçti. Geçtiğimiz hafta Trabzon’da tezgahlarda 5 liradan satılan hamsinin kilogram fiyatı 15 lirayı geçti.

Karadenizlinin Temel Besin Maddesi

Karadeniz insanı kış ayları geldiğinde genel olarak hamsiyi sofrasından ayırmıyor. Ancak bu sene hamsiden beklenilen sonuç elde edilemedi. Geçtiğimiz hafta fırtına nedeni ile denizlere açılamayan balıkçılar diğer taraftan hamsi sürülerinin daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya sahillerine yönelmesi nedeni ile ekmeksiz kaldı. Bu sezon Doğu Karadeniz sahillerinde arzu ettiği miktarda hamsi yakalayamayan balıkçıların rotayı Gürcistan’a çevireceği ve orada Türk balıkçılar tarafından avlanıp getirilen hamsinin en azından Karadeniz bölgesinde ucuza satılacağı düşünülüyor.

Karadeniz’de Balık Azalıyor

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Trabzon’un pazarkapı mevkiinde 30 yıldır balıkçılık ile uğraşan Turgay Memiş hamsi ile birlikte diğer balık çeşitlerinde de önemli miktarda azalmalar yaşandığını ifade etti. Memiş bu mevsimde Karadeniz’de her balıktan bolca olması gerektiğini ancak deniz balığı bulamadıkları için çiftlik alabalığı sattıklarını ifade etti. İstavrit ve mezgit gibi Karadeniz’in diğer önemli balıklarının da ne yazık ki avlanamadığını belirten Memiş, Karadeniz felç olmuş durumda, dedi.

En Ucuz Balık Hamsiydi, Vatandaş Şimdi Ne Yiyecek

Konu ile ilgili bilgi veren balıkçılar hamsinin ucuzluğu sayesinde her eve girebildiğini, vatandaşın bu sayede balık yiyebildiğini dile getirerek diğer balıkların pahalı olmasının vatandaşın balıktan mahrum kalmasına yol açacağını belirtti.