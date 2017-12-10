Elazığ’dan Yöresel Ürünlere Tescil Atağı

Elazığ Valiliği 2007 yılından öküzgözü üzümünün tescil edilmesi amacı ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmuş ve bu ürünün tescilini gerçekleştirmişti. 2 yıl önce Ağın leblebisi, geçtiğimiz yıl da orcik ve boğazkere üzümleri için coğrafi bölge işaret tescili verilmesi amacı ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru gerçekleştiren valiliğin bu adımları ürünlere olan ilginin artmasını sağladı.

Üç ürünün tescilinin de heyecan ile beklendiği şehirde talebe yetişmeye çalışan üreticiler satışlarındaki artıştan oldukça memnun.

Başvuru Sonuçlanma Aşamasına Geldi

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehrin öne çıkan yöresel ürünleri arasında yer almakta olan öküzgözü üzümünün ardından orcik, Ağın leblebisi ve Boğazkere üzümlerinin de tescili için yaptıkları başvuruların sonuçlanma aşamasına geldiğini belirtti. Birkaç ay içerisinde coğrafi işaret tescil belgesinin ellerine ulaşacağını ifade eden Kaldırım bu sayede bu ürünlerin Elazığ ilimize has olduğunun resmen belgelenmiş olacağını dile getirdi.

Talebe Yetişemiyoruz

Vali Kaldırım, coğrafi işaret belgesinin ürüne marka değeri kattığını ifade ederek bu nedenle bu konudaki çalışmalara başlamanın bile talepler üzerinde oldukça etkili olduğunu ifade etti. Tescil haberinin duyulmasının ardından ürünlerin ABD’ye kadar uzanan bir coğrafyada alıcı bulmaya başladığını ifade eden Kaldırım, üreticilerin ellerindeki malları satabilmek gibi bir endişelerinin kalmadığını, hatta üretmek ile talebe yetişemediklerini dile getirdi. Artan talebi karşılamak amacı ile üretim alanlarını genişletmeyi planlandıklarını belirten Kaldırım konu ile ilgili katma değerin korunabilmesi için ilgili kurumlar ile bir arada çalıştıklarını sözlerine ekledi.