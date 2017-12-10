Duster Yeni Görünümü İle Dikkat Çekiyor

Eylül 2017’deki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilen Yeni Dacia Duster, evrim geçirerek tamamen yeni bir dış görünüme ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip oluyor. Yeni dış tasarım, otomobilin güçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlarıyla ön plana çıkıyor. Yeni Duster’ın iç mekanı ise müşterilerine kaliteli ve konforlu bir alan sunuyor.

4x2 ve 4x4 versiyonları bulunan Duster, aynı zamanda gerçek bir SUV’un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındırıyor. Ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu, pratik iç mekan özellikleri ile Yeni Duster’da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor.

Yeni Duster, hem yolda hem arazide manevra kabiliyetini arttıracak bir dizi sürüş destek ve güvenlik donanımları ile birlikte sunuluyor.

-360° kamera, hız ayar ve sınırlayıcı, yokuş iniş destek sistemi (HDC), yokuş kalkış destek sistemi (HSA), elektrik takviyeli direksiyon, otomatik yanan farlar, eller serbest Dacia kart sistemi, otomatik klima

-Perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi

Yeni Duster, Renault Grubu’nun kendini kanıtlamış, uygun fiyatlı motor seçenekleri ile sunulmaya devam ediyor.

-1.6 SCe 115 bg (4x2 ve 4x4) ve 1.2 TCe 125 bg (4x2 ve 4x4) benzinli & manuel. 1.6 SCe 115 bg motorunun bir LPG versiyonu da opsiyonel olarak mevcut.

-1.5 dCi 90 bg (4x2) ve 1.5 dCi 110 bg (4x2 ve 4x4) dizel motorları manuel vites seçeneği ile birleşiyor. 1.5 dCi 110 bg 4x2 versiyonu EDC otomatik vites seçeneği de bulunuyor.

Dacia, Kasım 2017’nin sonunda, global olarak satışlarını yüzde 11,8 artırıp 534 bin 657 adet ile yeni bir satış rekoruna imza attı. Türkiye’de ise Dacia, aynı dönemde 40 bin 921 satış adedine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artış ile yüzde 5 pazar payına ulaşarak yükselişini sürdürüyor. Duster, Türkiye’de satışa sunulduğu 2010 yılından bugüne dek 89 bin 485 adet, Ocak - Kasım 2017’de ise 13 bin 818 satış adedi kaydetti.Duster, Dacia’ya Türkiye’de son 5 yılın 4x4 otomobil lideri ünvanını kazandırdı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Dacia, Türkiye pazarında yükseliş trendini sürdürüyor. Binek + hafif ticari araç pazarında, iki sıra yükselerek Marka sıralamasında 6. sıraya yükseldik. Biz Dacia’da çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyata müşterilerimize sunuyoruz. Dacia olarak sürpriz yeteneklerle dolu ve akıllıca tasarlanmış otomobillerden oluşan yalın bir ürün gamına sahibiz. Bunu yaparken sağlam ve güvenilir otomobilleri, başarısı kanıtlanmış teknolojiler ve güçlü servis ağımız ile destekliyoruz. Net ve anlaşılır fiyat politikamız ile her Dacia modeli, paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor. Dacia’nın amiral gemisi Duster, Dacia’ya Türkiye’de son beş yılın 4x4 otomobil lideri ünvanını kazandırdı.Otomatik vites / EDC versiyonunun da ürün gamına eklenmesiyle Dacia ailesine yeni müşterilerimiz katılıyor. Mart ayında pazara sunacağımız Yeni Duster ile Marka’nın Türkiye pazarında yükselişi devam edecek.”