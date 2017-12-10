Dikkat! Köprüden Kaçak Geçenler Hem Ceza Yiyecek Hem de Geri Dönecek

Senegal’in başkenti Dakar şehrinde Türk firmalarının hayata geçirdiği havalimanının açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Konu ile ilgili Valilik ile de görüştüklerini ifade eden Bakan Arslan, kaçak geçiş yapanların köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürüleceklerini hem ceza yiyip hem de geri gitmek zorunda kalacaklarını açıkladı.

Yabancı Plakalı Araçların da Kaçak Geçişi Engellenecek

Yabancı plakalı araçların köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçmesi konusunda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Arslan gümrük kapılarında hali hazırda bu araçlar için kartlar satıldığını ancak bu kişilerin ne de olsa bir daha gelmem diyerek ödeme yapmaktan kaçındıklarını ifade etti. Bundan sonra kurulan sistem ile birlikte kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçların gümrükten çıkamayacaklarını ifade eden Arslan, gümrüklerde bu kişilerin ilgili cezaları ödemek zorunda bırakılacaklarını sözlerine ekledi. Arslan yeni yıla kadar bu sistemi tüm köprü ve otoyollara uygulayarak hangi araçların kaçak geçiş yaptığını tespit edeceklerini belirterek sorunu kökten çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yanlış Ceza Kesimi Gibi Sorunlar da Ortadan Kaldırılacak

Uygulanacak yeni sistemin Türk plakalı araçlara dönem dönem köprü ve otoyollarda kaçak geçiş nedeni ile ceza kesilmesine neden olan hatayı da ortadan kaldıracağını beyan eden Arslan bu sayede mağduriyetlerin sona ermesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.