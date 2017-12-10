Dikkat! Köprüden Kaçak Geçenler Hem Ceza Yiyecek Hem de Geri Dönecek
Advert Advert Advert


Dikkat! Köprüden Kaçak Geçenler Hem Ceza Yiyecek Hem de Geri Dönecek


Dikkat! Köprüden Kaçak Geçenler Hem Ceza Yiyecek Hem de Geri Dönecek
Dikkat! Köprüden Kaçak Geçenler Hem Ceza Yiyecek Hem de Geri Dönecek Hatice Demir - Tarih: 2017-12-10 Saat: 09:45:48
Anasayfa Eko Gündem Dikkat! Köprüden Kaçak Geçenler Hem Ceza Yiyecek Hem de Geri Dönecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Senegal’in başkenti Dakar şehrinde Türk firmalarının hayata geçirdiği havalimanının açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Konu ile ilgili Valilik ile de görüştüklerini ifade eden Bakan Arslan, kaçak geçiş yapanların köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürüleceklerini hem ceza yiyip hem de geri gitmek zorunda kalacaklarını açıkladı.

Yabancı Plakalı Araçların da Kaçak Geçişi Engellenecek

Yabancı plakalı araçların köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçmesi konusunda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Arslan gümrük kapılarında hali hazırda bu araçlar için kartlar satıldığını ancak bu kişilerin ne de olsa bir daha gelmem diyerek ödeme yapmaktan kaçındıklarını ifade etti. Bundan sonra kurulan sistem ile birlikte kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçların gümrükten çıkamayacaklarını ifade eden Arslan, gümrüklerde bu kişilerin ilgili cezaları ödemek zorunda bırakılacaklarını sözlerine ekledi. Arslan yeni yıla kadar bu sistemi tüm köprü ve otoyollara uygulayarak hangi araçların kaçak geçiş yaptığını tespit edeceklerini belirterek sorunu kökten çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yanlış Ceza Kesimi Gibi Sorunlar da Ortadan Kaldırılacak

Uygulanacak yeni sistemin Türk plakalı araçlara dönem dönem köprü ve otoyollarda kaçak geçiş nedeni ile ceza kesilmesine neden olan hatayı da ortadan kaldıracağını beyan eden Arslan bu sayede mağduriyetlerin sona ermesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan köprü geçişleri
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek