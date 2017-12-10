Ekonomi Bakanlığı İhracat Desteklerini Artırıyor

Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılında Ocak - Kasım döneminde 6 bin 899 yatırım teşvik belgesi verirken, yatırım teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarı 168 milyon 921 bin liraya ulaştı. Bu teşvik belgeleri ile 201 bin ilave istihdam öngörülüyor.

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur ÖZTÜRK, Ekonomi Bakanlığı'nın ihracatçılara sağladığı destekleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri Nisan-Kasım döneminde; 31 ilde 1.215 firmayı ziyaret ederek anlattığını, yılsonuna kadar 1500 firmayı ziyaret etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde 105 ihracatçı firmayı ziyaret etti. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur ÖZTÜRK başkanlığındaki heyet, Muğla'da 10 ihracatçı firmayı ziyaret etti.

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk ve beraberindeki heyet, Muğla'da 10 firmayı ziyaret ettikten sonra; Muğla Ticaret ve Sanayi Odası evsahipliğinde, Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Muğla iş dünyası temsilcileriyle Muğla Demircioğlu Park Otel'de bir araya geldi ve "Ekonomi Bakanlığı Destekleri" hakkında bilgi verdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatıyla 33 ilde 1215 firmayı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlere yılsonuna kadar devam edip 1500 firmaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürk, "Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikleri, ihracat destekleri veriyor. Bu desteklerle Türk ihracatçısının daha rekabetçi olması hedefleniyor. Türkiye şu anda dünya dış ticaretinden yüzde 0.91 pay alıyor, hedef yüzde 1.5'a ulaşmak. Buna ulaşmak için katma değerli ürün ihracatını arttıracak bir iklim oluşturmak için çalışıyoruz. Bu amaçla ihracat destekleri yanında 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapan ihracatçılarımızın seyahatlerinde bir rahatlama sağlamak amacıyla ihracatçılarımıza yeşil pasaport verilmeye başlandı" diye konuştu.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Begüm Tüzün, Muğlalı firma temsilcilerine Ekonomi Bakanlığı'nın yatırım teşvikleri hakkında sunum yaptı.

Muğla'nın teşvik sisteminde 1. bölge olmasına karşın, Muğla'nın güçlü olduğu Madencilik sektöründe yapılacak 1 milyon lira üzeri yatırımların 5. bölge teşviklerinden yararlanabildiği bilgisini paylaşan Tüzün, "Muğla'da yapılacak madencilik yatırımlarında makine parkını KDV ödemeden alma, ithal ettiğinizde gümrük vergisiz ve KDV'siz alma fırsatını elde ediyorsunuz. Gelir vergisinde yüzde 55 indirim hakkı kazanıyorsunuz, SGK prim desteğinde ise; yatırım sonrasında 1. bölge yatırımlarında 2 yıl olan destek, 7 yıla çıkıyor, faiz indirimi desteği TL kredilerinde 5 puan, döviz kredilerinde 2 puan" dedi.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2017 yılı Kasım ayı itibariyle 6 bin 899 adet yatırım teşvik belgesi verdikleri bilgisini paylaşan Tüzün, teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarının 168 milyon 921 bin lira olduğunu, bu teşvikler sayesinde 201 bin kişinin istihdama kazandırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fatma Canan Nilüfer Dora, Muğlalı firmalara; AB ve Türkiye mevzuatı, İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Ahmet Güner Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat destekleri, Daire Başkanı Nuri Öztürk Ürün Güvenliği ve Denetimi hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Atayolu: "Muğlalı İhracat Potansiyeli Olan Firmalarımıza Faydalı Bir Seminer"

Seminerin açılış konuşmasını Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Atayolu, Ekonomi Bakanlığı'nın Muğlalı ihracatçı firmaları fabrikalarında ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Atayolu, “İhracatçılarımıza ve ihracat potansiyeli yüksek olan, üretim yapan üyelerimize yönelik düzenlenen bu seminer için Ekonomi Bakanlığımıza teşekkür ediyor, keyifli ve yararlı bir etkinlik olmasını diliyorum.” dedi.

Muğla'da Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürü Uğur Öztürk başkanlık ettiği bakanlık heyeti ile, "Muğla İş Dünyası Temsilcileri" toplantısında Muğlalı ihracatçılar, Türkiye'nin büyükelçiliklerinin bulunduğu ülkelerde o ülkelerin mevzuatını bilen mali müşavir istihdam edilmesi talebini dile getirdi.

Muğlalı Balıkçılar İhraç Ettiğimiz Her 3 Balıktan Birini İhraç Etti

Muğla, 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde 394 milyon 149 bin dolarlık ihracata imza atarken, bu rakamın yüzde 69’luk dilimini temsil eden 272 milyon 104 bin dolarlık ihracatı Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü tek başına gerçekleştirdi. Muğlalı balıkçılar, Türkiye'nin ihraç ettiği her üç balıktan birini ihraç etme başarısı gösterdi.

Yatırım teşvik sisteminde 5. bölge avantajlarından yararlanma şansına sahip olan Muğlalı Madenciler 2017 yılında Ocak - Kasım döneminde Muğla ihracatına 45 milyon dolarlık katkı sağlayarak ikinci olurken, Gemi ve Yat sektörü 26 milyon dolar ihracat yaptı.

"Muğla İş Dünyası Temsilcileri" toplantısına Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Atayolu, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve Muğlalı firma temsilcileri katıldı.