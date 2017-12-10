Türk Telekom'dan Akıllı Şehir Uygulaması Başlıyor

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, akıllı şehirler projesi kapsamında belediyelere yönelik yüksek teknoloji çözümleri ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Kars, Karaman ve Antalya’da dijital trafik uygulamaları ve enerji tasarrufuna yönelik ‘akıllı şehir’ çözümleri ile dikkat çeken Türk Telekom şimdi de BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve Baylan Su Sayaçları ile yeni bir iş birliği başlattı. Bursa Belediyesi bünyesindeki BUSKİ ve Baylan Su Sayaçları’nın çözüm ortağı olarak yer aldığı projede Türk Telekom, iş ortakları ile birlikte düşük enerji tüketen Dar Bant Nesnelerin İnterneti altyapısı (NB-IoT: 4.5G’de ayrılan dar bant kapasite üzerinden nesnelerin interneti haberleşme teknolojisi) ile Bursa’daki binaların su sayaçlarını akıllandırıyor. İlk etapta Bursa’da başlatılan pilot proje ile binaların tek tek ziyaret edilmesi yerine su sayaçlarının BUSKİ’nin merkezinden okunup, faturalandırılması mümkün olacak.

Sistem, Sayaç Okuma Süreçlerinde Maliyet Avantajı ve Kayıp-Kaçak Tespitlerinde Artan İsabet Sağlıyor

Türk Telekom, akıllı sayaç uygulamasına dönük bu proje ile dünyanın konuştuğu düşük enerji tüketen yeni nesil haberleşme teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşması açısından önemli bir adım daha attı. ‘NB-IoT’ olarak tanımlanan haberleşme teknolojilerinin sahada kullanımının yaygınlaşması açısından Türkiye’de ilk olan proje ile Türk Telekom’un geliştirdiği haberleşme altyapısı üzerinden nesnelerin interneti akıllı su sayacı sistem testleri gerçekleştiriliyor. Akıllı sayaçlar sayesinde su kullanım miktarları uzaktan ölçülerek anlık raporlanıyor. İlk sistem denemeleri ve geliştirmelerine Türk Telekom Teknoloji Merkezi’nde başlanan projenin saha denemeleri Bursa BUSKİ’de başarı ile tamamlandı. Proje ile su sayaçları, pil ömrü 10 yıla kadar dayanabilecek düşük enerji tüketimli sayaç modülleri üzerinden uzaktan okunup, faturalandırılabilecek; vana açma-kapama, ceza temizleme gibi birçok farklı işlem yapılabilecek. Böylece sayaç okuma süreçlerine yönelik maliyet avantajı sağlanırken, hataların da azalması ve daha isabetli kayıp-kaçak tespitlerinin yapılabilmesi bekleniyor. Ayrıca eğer istenirse BUSKİ, mesaj göndererek abonelerini planlanmış su kesintilerinden ve arızalardan da haberdar edebilecek.

Ümit Önal: “Akıllı Şehir Çözümlerimizi Artıracağız”

Türk Telekom’un akıllı şehirler vizyonuna uzun yıllardan beri yaptığı yatırımlar sayesinde şehirleri daha güvenli ve verimli hale getirdiğini ve bu sayede vatandaşların günlük yaşam kalitesinde iyileşme sağladığını vurgulayan Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal sözlerine şöyle devam etti: “Türk Telekom olarak, başta enerji tasarrufu ve kaynakların verimli kullanımı ile belediyelerin gelirlerini arttıran ve vatandaşların günlük yaşam konforunu yükselten akıllı şehir konseptiyle ülkemizi tanıştırdık. İlk etapta Kars, Antalya ve Karaman’da başladığımız akıllı şehirler projemiz kapsamında çözüm üretmeye devam ediyoruz. Son olarak, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma tüketicilerin konforuna ve de belediyelerin verimliliğine ciddi avantaj sağlayacak. İleride bu teknolojiyi tüm illerimize sunmak ve akıllı şehirleri çoğaltmayı hedefliyoruz.”

Önal: “Yenilikçi Ürün ve Servisler Geliştirerek Tüketici Memnuniyetini Daha da Artıracağız”

Ümit Önal, Türk Telekom’un Türkiye’nin iletişim altyapısının omurgasını oluşturmanın yanı sıra, geliştirdiği yüksek teknoloji uygulamalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını da belirterek şunları söyledi: “Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve servislerin yanında yeni işbirlikleri de yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacak dijital çözümler sunuyoruz. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ile gerçekleştirdiğimiz su sayaçlarının otomasyonu projesi sayesinde belediyeler, anlık olarak su tüketimlerini takip edebilecek. Böylece altyapı optimizasyonu ile israfların önlenmesini sağlanabilecek. Abone memnuniyetini de artıracak bu uygulamayı ve belediyelere yönelik yeni dijital çözümlerimizi Türkiye geneline yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”

Önal: “5G ve İlerisindeki Teknolojilere Bugünden Hazırlanıyoruz”

Nesnelerin İnterneti kapsamında başlayan test ve geliştirme çalışmalarını, Türk Telekom’un 5G stratejisinin önemli bir adımı olarak gördüklerini belirten Ümit Önal, “Türk Telekom olarak nesnelerin interneti teknolojilerine yön verecek yeni standartları belirlemek üzere kurulan GSMA (GSM Operatörleri Birliği) (NB-IoT Forum’a Türkiye’den katılan ilk operatörüz. Aynı zamanda uluslararası çalışma gruplarında yeni nesil ağ teknolojilerinin gelişimini yakından takip ediyor ve 5G yazılımlarının üretim süreçlerinde yer alıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan bir şirket olarak yine bir ilke imza attık ve belediyelerimize yönelik akıllı çözümlere bir yenisini daha ekledik” dedi.

Akıllı Okuma Testlerini Türkiye’de İlk Kez Türk Telekom Gerçekleştirdi

Türk Telekom, son olarak Narrowband IoT (Dar Bant Nesnelerin İnterneti) teknolojisi ile 4.5G üzerinde akıllı sayaç ile akıllı okuma servisini Türkiye’de ilk kez kendi şebekesinde test eden operatör oldu. Test sırasında akıllı şehir fonksiyonlarından biri olan akıllı su sayaçları ile tüketim bilgileri 4.5G şebekesi üzerinden uçtan uca başarıyla iletildi. Nesnelerin interneti uygulamalarında kullanılmak üzere düşük güç tüketimi, düşük sensör maliyeti ve geniş kapsama alanı sunan bir iletişim teknolojisi olan Dar Bant Nesnelerin İnterneti, etkin spektrum kullanımıyla yüksek kapsama sağlamasının yanı sıra mevcut Nesnelerin İnterneti teknolojilerine göre hücre başına daha fazla terminali de destekliyor. Dar Bant Nesnelerin İnterneti teknolojisinin en önemli getirisi ise şu anda maksimum 5 yıl olan pil ömrünü 10 yıla kadar çıkartarak ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayacak olmasıdır.