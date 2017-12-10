Zeytindeki Verimin Arttırılması İçin Çalışma Yapılıyor

Yalova'da yer alan bir milyon zeytin ağacını kapsamakta olan "Zeytinde Periyodisitenin (Bir yıl ürün verip, diğer yıl ürün verememe) Kırılması Projesi" dahilinde, bir kilo zeytinin fiyatı kadar harcama yapılması ile ağaç başına verimin en az 5 kg arttırılması amaçlanıyor. Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamada şehirlerinde toplam 33 bin dekar alandaki 1 milyon zeytin ağacının veriminin arttırılması amacı ile bu projeye başlanıldığı açıklandı.

İl Özel İdare Müdürlüğü'nün Finansman Desteği

İl Müdürü Parıldar zeytinde bir yıl “var yılı” sonraki yıl ise “yok yılı” sorunun yaşandığına değinilerek bu konu ile mücadele edebilmek ve her yılı “var yılı” şeklinde geçirebilmek için İl Özel İdare Müdürlüğünün finansman desteği ile Zeytinde Periyodisitenin (Bir yıl ürün verip, diğer yıl ürün verememe) Kırılması Projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Projenin iki yıllık bir süreçte uygulanacağını belirten Parıldar bu proje ile verimin ağaç başına en az 5 kilo artacağını düşündüklerini söyledi.

Doğru Besleme, Doğru Budama

Bu çalışma ile çiftçiye özellikle zeytin ağaçlarının doğru bitki besin elementleri ile takviye edilmesi gerektiğini öğrettiklerini belirten Parıldar, bakım ve budamanın hangi şartlarda, hangi mevsimde ve ne şekilde yapılacağının verimin üzerinde oldukça büyük bir etkisi olduğunu fark ettiklerini açıkladı. Ağaç başına bir kilogram zeytin bedeli harcanarak yapılan çalışmanın verimde minimum 5 kg artış sağladığını ifade eden parıldar bunun 1 milyon ağaç üzerinden hesaplandığında önemli bir geri dönüşünün olacağını da sözlerine ekledi.