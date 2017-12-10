Reklam Harcamalarının Dörtte Biri Online Platformlara Kayıyor

İnsanların alışkanlıkları teknolojinin de etkisi ile sürekli değişiklik gösteriyor. Televizyon izleyen ve gazete satın alan kişi sayısında ciddi bir azalma söz konusu. İnsanlar artık kendilerini internet ve sosyal medya araçları ile oyalıyor. Bu durum da ürün veya hizmetini tanıtmak isteyenlerin rotasında değişiklikler olmasını sağladı. Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde internetin hayatımıza daha sık girmesi ile birlikte reklam verenlerin bütçeleri televizyon, gazete ve dergiler gibi geleneksel medyadan yavaş yavaş çevrimiçi reklamlara doğru kaydı.

Online Reklamlar Toplam Pastanın 4’te Birini Tüketiyor

Süreç reklam verenlerin online reklam harcamalarını artırmalarına neden olurken geleneksek reklamların da azalması kaçınılmaz oldu. Birçok firma reklam bütçesinin dörtte birini çevrimiçi reklamlara harcamaya başladı. Bu pastadan en büyük payı ise iki dünya devi Google ve Facebook yiyor. Ülkemizde de reklam alanında önemli çalışmaları olan bu iki firmanın online reklamlardaki toplam payı yüzde 60’ın üzerinde.

Her Bütçeye Uygun Reklam Seçenekleri

Reklamcılıkta yeni bir boyut oluşturan Google ve Facebook gibi sosyal uygulamaların en önemli artılarından biri de her bütçeye uygun kişiselleştirebilir reklam seçenekleri sunmaları. Bu markalar ile reklam çalışması yapmak için yüklü miktarlar harcanmasına gerek kalmıyor. Ayrıca reklamın sadece hedef kitlenize ulaşması için lokasyon, yaş, cinsiyet, gelir durumu gibi ayrımlar yapabiliyor ve sadece bu kişiler tarafından görüntülenebilecek reklam birimleri oluşturulabiliyor. Hedef kitleye ulaşımda daha önemli bir etkiye sahip olan çevrimiçi reklamcılığın gelecekte pastadan daha büyük bir pay alacağı konusunda ise hiç kimsenin şüphesi bulunmuyor.