Tarım Arazilerinin Kullanımı Konusunda Düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında toprak ve arazi varlıklarının belirlenmesi, sınıflandırılması, geliştirilmesi, zorunlu durumlarda amaç dışında kullanımlarına izin verilmesi ve üretim gücü yüksek büyük ovaların korunma altına alınması gibi çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını sağlayacak çeşitli usul ve esaslar belirlendi.

İlgili yönetmeliğe göre tarım dışı amaçlı kullanım talepleri, toplulaştırma projeleri ve etüt raporlarında çevre tarım arazilerinin tarımsal kullanım bütünlüklerini bozacak durumda olması durumunda valilikler tarafından reddedilecek. Etüt raporlarında tespiti yapılan tarımsal ya da tarım dışı amaçlar ile kullanıma açılmış alternatif alanlar toprak koruma kurullarında değerlendirme altına alınacak ve karar bağlanacak.

Tarım Arazilerinin İmara Açılması Söz Konusu Olabilir

Yayımlanan yönetmelikte zorunlu durumlarda tarım arazilerinin amaç dışındaki kullanımlarına izin verilmesi maddesi çevre dostu ve tarımsal kalkınmanın öncelik haline getirilmesini savunanlar tarafından eleştiri aldı. Bu durumun tarım arazilerinin imara açılmasına neden olabileceğini söyleyen eleştirenler Bakanlığın konu ile ilgili açıklama yapmasını talep etti. Petrol ve doğalgaz arama ve işletme ile madencilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji, elektrik iletim hatlarıyla ilgili yatırımları yapacak gerçek veya tüzel kişilerin talep edilen evraklar ile valiliklere başvurarak bu arazileri tarım dışı alanlarda kullanabileceğini belirten yönetmelik belirtilen konuların dışındaki işlemler için İl Özel İdareleri ve Belediyelerin yetkili olduğunu gösteriyor.