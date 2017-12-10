İşletmelere Özel Müzik Üretimi Yapılıyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan ve kendi sektöründe lider konumda bulunan SMG, dijital müzik yayıncılığı adına önemli yeniliklere imza atıyor. Bu yılın son çeyreğinde bir Spotify firması olan ve tüm dünyada markalara lisanslı müzik hizmeti veren Soundtrack Your Brand’in Türkiye’deki tek yetkilisi olan SMG şimdi de, kendi bünyesinde ürettiği şarkılardan oluşan bir müzik kataloğu çıkardı.

Müzik departmanında DJ ve müzisyenlerin yer aldığı SMG, stüdyosunda dünya standartlarında müzikler üretiyor. Şarkı sözleri yazılıyor, müzikler besteleniyor, tüm enstrümanlar canlı olarak çalınıyor ve kadın - erkek vokaller tarafından şarkılar seslendiriliyor. Ağırlıklı olarak pop, lounge, jazz, easy listening, deep house, house ve enstrümantal türde müzikler üreten departman, isteğe göre marka özelinde çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Soul’da Afro-Amerikan, Latin’de Kübalı Sanatçılar

Yaklaşık dört yıldır bu proje üzerinde titiz bir çalışma sürdürdüğünü belirten SMG Müzik Yapım Direktörü Metin Levi, müzik endüstrisinde kullanılan stok müzikleri çok iyi tanıdıklarını söyledi. Levi, “Stok müzik için üretilen parçaların büyük bölümü, sektörde ‘asansör müziği’ olarak tabir edilen, markaların müşterileri üzerinde olumlu bir etki bırakma gücü olmayan müzikler. Biz ise sekiz yıldır bu sektörde hizmet veren bir şirket olarak, hangi sektörlerde hangi müziklere ihtiyaç duyulduğunu, stok müziklerde ne gibi eksiklikler ve sıkıntılar olduğunu çok iyi biliyorduk. Bu nedenle kendi müziklerimizi üretmeye karar verdik. Bu alanda da en iyisini yapabilmek için çok farklı tarzlarda müzisyen ve şarkıcılarla bir araya geldik. Örneğin soul müzikler için Afro-Amerikan sanatçılarla, Latin tarzda eser yaratacaksak Kübalı sanatçılarla, deep house için en iyi elektronik müzik prodüktörleriyle çalışıyoruz. Şu anda şirketlerin yalnızca işletmelerinde değil, kişisel olarak da müzik listelerinde yer almasını isteyecekleri, dünya standartlarında bir iş çıkartıyoruz” diye konuştu.

Tüm telif hakları SMG’ye ait olan ve müzik meslek birlikleriyle anlaşma yapmadan işletmelerde çalınabilen müziklerin bulunduğu katalog, yeni şarkılar üretilmesiyle birlikte sürekli güncelleniyor ve 8.500 noktada hizmet verilen müşterilerin beğenisine sunuluyor.