Satınalma Karar Gücü Arttı

TÜSAYDER Başkanı Gürkan Hüryılmaz, zirve sonrası yaptığı değerlendirmede, 50 milyar dolar karar gücünün “Milli Satınalma 4.0”ı geleceğe taşımak için aynı görüşü paylaştığını söyledi. Buna göre Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı yakalamak için milli üreticileri destekleyeceğini belirten Başkan Hüryılmaz, “Ayrıca, önce milli üreticilerden satınalma yapılması konusunda hem fikir olan yöneticiler, dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına çevirmeyi hedefliyor. Şunu belirtmek isteriz ki ülkemizde üretim yapan uluslararası firmaları da milli olarak gördüğümüz için yurtdışı firmaların ülkemize yatırım yapmaları için de TÜSAYDER çatısı altında baskı oluşturacağız” dedi