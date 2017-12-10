THY’de Filo Genişliyor! Yeni Dönemde 40 Yeni Uçak!
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THY’de Filo Genişliyor! Yeni Dönemde 40 Yeni Uçak!


THY’de Filo Genişliyor! Yeni Dönemde 40 Yeni Uçak!
THY’de Filo Genişliyor! Yeni Dönemde 40 Yeni Uçak! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-10 Saat: 10:32:21
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THY, geniş gövdeli uçak filosuna yenileri eklemek için ilk adımı attı. Şirket genel müdürü satın almanın 40 adet olacağını ifade etti.

THY, geniş gövdeli uçak filosuna yenileri eklemek için ilk adımı attı. Şirket genel müdürü satın almanın 40 adet olacağını ifade etti.

THY Görüşmelere Başladı

THY genel müdürlüğünü yapmakta olan Bilal Ekşi, Türk Hava Yollarında yeni dönemin İstanbul’un üçüncü havalimanının hizmete girmesiyle başlayacağına dikkat çekti. Bu kapsamda geniş gövdeli yeni uçakların satın alınacağını belirten Ekşi, filoyu genişleteceklerinin sinyalini verdi. Yeni havaalanının büyük bölümünün bittiğini, 40 adetlik satın alma için görüşmelere başlandığını ifade etti.

Skylife’da Yazdı

THY’nin Genel Müdürü konuyla ilgili açıklamayı Skylife’da yaptı. Yazıda şirketin 2023 hedeflerini ve 2017 yılı faaliyetlerini yolcularla paylaşan Ekşi, söz konusu açıklamaları “Uçağımıza Hoş Geldiniz” başlığı altında yaptı. Türk Hava Yolları olarak yıl içerisinde çok sayıda başarılı işe imza attıklarını aktararak, üçüncü havalimanı hakkında yolcuları bilgilendirdi.

Şirket Müdürü Bilal Ekşi Üçüncü Havalimanında inşa çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, yeni havaalanının büyük bölümünün tamamlandığına dikkat çekerek; THY’nin yeni dönem hazırlıklarına hız verdiğini dile getirdi. Yeni havalimanın hizmete alınmasıyla yeni bir döneme kapı aralanacağını aktararak, “Bu kapsamda THY filosuna yeni uçaklar dahil edecek. Yolcularımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için 40 adetlik geniş gövdeli uçağı şirket bünyesine katacağız. 40 uçaklık satın almayı kapsayan görüşmelere başlamış bulunmaktayız” dedi.

Yılın son günlerinde yeni bir satın alma yaptıklarını da belirten Ekşi, “Turkish Cargo için 2 adetlik bir satın alma gerçekleştirdik. Kargo filomuza B777F tipi uçakları ekledik” şeklinde konuştu. THY Genel Müdürünün yazısında dikkat çeken diğer bir açıklama ise Uçuş Eğitim Merkezi konusunda oldu. Merkezi modern teknolojiyle donattıklarını belirten Ekşi, “Uçuş Eğitim Merkezi faaliyetlerine yıl içerisinde başladı” dedi.

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