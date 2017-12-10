Saide Tekstilin Yeni Ortağı Japon Devi Oldu
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Saide Tekstilin Yeni Ortağı Japon Devi Oldu


Saide Tekstilin Yeni Ortağı Japon Devi Oldu
Saide Tekstilin Yeni Ortağı Japon Devi Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-10 Saat: 10:48:59
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Saide Tekstil’in yüzde 45,5’lik hissesinde satış gerçekleşti. Firmanın yeni ortağı Japon Marubeni oldu.

Saide Tekstil’in yüzde 45,5’lik hissesinde satış gerçekleşti. Firmanın yeni ortağı Japon Marubeni oldu.

Saide Küreselleşme Hedefine Emin Adımlarla İlerliyor

Hisse satışı ardından açıklama yapan Saide Yönetim Kurulu üyesi, kurulan ortaklıktan memnun olduklarını dile getirdi. Ayla Duru, Saide ile Marubeni ortaklığının özellikle Asya ülkeleri önemli olduğunu aktardı. Söz konusu ülke pazarlarına kaliteli ve cazip fiyatlı ürünler sunacaklarını ifade eden Ayla, “Saide Tekstil olarak küreselleşme hedefimizde önceliğimiz Uzakdoğu Ülkeleri” dedi.

130 Yıllık Geçmişe Sahip

Saide Tekstil ile Japonya merkezli Marubeni ortaklığının izni geçtiğimiz hafta verilmişti. Rekabet Kurulu’nun ortaklığa onay vermesi sonrasında iki dev firma ortaklık sözleşmesi için masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Japon devi Marubeni adlı firmanın geçmişi 130 yıl öncesine uzanıyor. Şirket gıda sektörü de dahil çok sayıda faaliyet gösteriyor. Şirketin cirosunun 63 milyar 500 milyon dolar olduğu belirtilirken, Marubeni’nin Türkiye’de bulunan diğer ortaklıklarıysa Ankara Makarna ve Temsa. Şirketin 66 farklı ülkede bulunan çalışan sayısı ise 40 bin civarında tahmin ediliyor.

1991’den Bu Güne…

Saide Tekstil’in geçmişi ise 1991’li yıllara dayanıyor. Şirketin kurucu ismi Duru ailesi. Saide Tekstil, faaliyet gösterdiği sektör dahilinde Türkiye’nin büyük ihracatçıları arasında dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Bu kapsamda firma Türkiye ihracatının tekstil sektörü sıralamasında ilk 10 firmanın içerisinde yer alıyor. Saide, tekstil yanında yeme-içme sektöründe ve gayrimenkul alanında da bazı faaliyetler yürütüyor.

Marubeni ve Saide Tekstil ortaklık başvurusunu 2017’nin Mayıs ayında yapmıştı. Rekabet Kurulu ortaklık başvurusunu geçtiğimiz hafta sonuçlandırdı ve başvuruyu olumlu olarak değerlendirdi. Son durumda Marubeni adlı Japon şirket, Saide Tekstil’in yüzde 45,5’lik hissesini satın alarak; şirketin yeni ortağı olmayı başardı. 

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